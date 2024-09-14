Times: Байден запрещает Зеленскому бить по России без «победного плана»

15 сентября 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Байден требует от Зеленского предоставления «победного плана», чтобы дать разрешение на удары вглубь РФ Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден не предоставит Киеву разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, пока не ознакомится с «победным планом» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме. «Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой «победный план», — передает The Times. Но, по словам источников, даже если Байден публично не даст разрешения на удары дальнобойным оружием, он может предоставить Киеву данные американской разведки, в том числе информацию с систем целеуказания, для содействия использованию британских ракет Storm Shadow. Ранее Зеленский сообщил о своем намерении ознакомить Байдена с готовым «планом победы» Украины. Он также подчеркнул, что план был готов еще до вторжения в Курскую область, однако он не хотел его демонстрировать до операции, так как важно было удержать эти территории, передает RT. Кроме того, 14 сентября прошли переговоры Байдена и британского премьера Кира Стармера о снятии запрета на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Однако какое решение приняли политики, неизвестно. По этой причине Зеленский готовится в ближайшие несколько недель посетить Соединенные Штаты и встретиться с президентом Джо Байденом, чтобы лично просить разрешения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием по России будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заявил Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден не предоставит Киеву разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России, пока не ознакомится с «победным планом» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме. «Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой «победный план», — передает The Times. Но, по словам источников, даже если Байден публично не даст разрешения на удары дальнобойным оружием, он может предоставить Киеву данные американской разведки, в том числе информацию с систем целеуказания, для содействия использованию британских ракет Storm Shadow. Ранее Зеленский сообщил о своем намерении ознакомить Байдена с готовым «планом победы» Украины. Он также подчеркнул, что план был готов еще до вторжения в Курскую область, однако он не хотел его демонстрировать до операции, так как важно было удержать эти территории, передает RT. Кроме того, 14 сентября прошли переговоры Байдена и британского премьера Кира Стармера о снятии запрета на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Однако какое решение приняли политики, неизвестно. По этой причине Зеленский готовится в ближайшие несколько недель посетить Соединенные Штаты и встретиться с президентом Джо Байденом, чтобы лично просить разрешения. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием по России будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заявил Путин.