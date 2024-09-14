Правоохранительные органы работают на месте происшествия
В Челябинске в лесополосе нашли повешенного мужчину. Обстоятельства гибели челябинца выясняются.
«В Металлургическом районе Челябинска, в Першинском лесу, обнаружили тело повешенного человека. На месте работали экстренные службы. Подробности неизвестны», — сообщает паблик «ЧП. ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» и публикует видео.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области. Ответ ожидается.
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