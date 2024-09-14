14 сентября 2024

В Челябинске в лесополосе нашли повешенного мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия в Богдановиче. Свердловская область, полиция, следственно оперативная группа, полицейский автомобиль, сог
Правоохранительные органы работают на месте происшествия Фото:

В Челябинске в лесополосе нашли повешенного мужчину. Обстоятельства гибели челябинца выясняются.

«В Металлургическом районе Челябинска, в Першинском лесу, обнаружили тело повешенного человека. На месте работали экстренные службы. Подробности неизвестны», — сообщает паблик «ЧП. ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» и публикует видео.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области. Ответ ожидается.

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В Челябинске в лесополосе нашли повешенного мужчину. Обстоятельства гибели челябинца выясняются. «В Металлургическом районе Челябинска, в Першинском лесу, обнаружили тело повешенного человека. На месте работали экстренные службы. Подробности неизвестны», — сообщает паблик «ЧП. ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» и публикует видео. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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