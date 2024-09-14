Финляндия и Эстония оказались в сильной зависимости от РФ

15 сентября 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

Доля импорта никеля из РФ в Финляндию в первом полугодии составила 88,4% Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС По итогам первого полугодия 2024 года Финляндия им Эстония — это страны, которые в большей степени зависят от поставок никеля из России. Доля импорта на них приходится по 88,4% и 44,1% соответственно. Об этом говорится в данных платформы ООН Comtrade. «Среди недружественных стран Финляндия и Эстония по итогам первого полугодия стали самыми зависящими от российского никеля странами», — говорится в данных платформы. Информацию передает РИА Новости. Доля импорта этого металла из РФ в Финляндию составила 88,4%, что в денежном выражении равняется 335,7 миллионам долларов. Доля импорта в Эстонию составила 44,1%, что составляет 1,5 миллиона долларов. В списке стран, импортирующих никель из России, также значатся Чехия (7,7%), Германия (7,4%), Болгария (5,7%), а также Словения, Нидерланды, Польша, Латвия и Испания с более низкими процентами. Среди других стран, покупающих никель у России, но с долей менее одного процента, находятся Словакия, Япония, Южная Корея и Дания. Российские запасы никеля составляют 21,5% от мировых запасов, урана — около 7,9%, а титана — 14,5%, передает ТАСС информацию от Минприроды РФ. Также указывается на количество балансовых запасов, которые включают 705 тысяч тонн урана, 580,3 миллиона тонн титана и 28,3 миллиона тонн никеля. Согласно Минприроды, Дальний Восток и Сибирь имеют высокий потенциал для открытия новых месторождений, поскольку изучены только 35% и 45% их площадей соответственно. Ожидается, что в этих регионах могут быть обнаружены значительные запасы дефицитных полезных ископаемых, включая уран, титан и никель. Сам никель применяется в различных отраслях. В металлургии этот металл широко используется в производстве нержавеющей стали и для создания никелевых покрытий, которые защищают изделия от коррозии. В электронике никель используется в аккумуляторах, элементах электросвязи и антенных конструкциях. В медицине из металл входит в состав протезов и брикетов, а в химическая промышленности никель для создания различных катализаторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам первого полугодия 2024 года Финляндия им Эстония — это страны, которые в большей степени зависят от поставок никеля из России. Доля импорта на них приходится по 88,4% и 44,1% соответственно. Об этом говорится в данных платформы ООН Comtrade. «Среди недружественных стран Финляндия и Эстония по итогам первого полугодия стали самыми зависящими от российского никеля странами», — говорится в данных платформы. Информацию передает РИА Новости. Доля импорта этого металла из РФ в Финляндию составила 88,4%, что в денежном выражении равняется 335,7 миллионам долларов. Доля импорта в Эстонию составила 44,1%, что составляет 1,5 миллиона долларов. В списке стран, импортирующих никель из России, также значатся Чехия (7,7%), Германия (7,4%), Болгария (5,7%), а также Словения, Нидерланды, Польша, Латвия и Испания с более низкими процентами. Среди других стран, покупающих никель у России, но с долей менее одного процента, находятся Словакия, Япония, Южная Корея и Дания. Российские запасы никеля составляют 21,5% от мировых запасов, урана — около 7,9%, а титана — 14,5%, передает ТАСС информацию от Минприроды РФ. Также указывается на количество балансовых запасов, которые включают 705 тысяч тонн урана, 580,3 миллиона тонн титана и 28,3 миллиона тонн никеля. Согласно Минприроды, Дальний Восток и Сибирь имеют высокий потенциал для открытия новых месторождений, поскольку изучены только 35% и 45% их площадей соответственно. Ожидается, что в этих регионах могут быть обнаружены значительные запасы дефицитных полезных ископаемых, включая уран, титан и никель. Сам никель применяется в различных отраслях. В металлургии этот металл широко используется в производстве нержавеющей стали и для создания никелевых покрытий, которые защищают изделия от коррозии. В электронике никель используется в аккумуляторах, элементах электросвязи и антенных конструкциях. В медицине из металл входит в состав протезов и брикетов, а в химическая промышленности никель для создания различных катализаторов.