Пациентам медицинского центра имени Илизарова в Кургане нельзя передавать копченую колбасу, алкоголь, соусы и продукты питания, которым необходима тепловая обработка. Об этом сообщили в соцсетях медцентра.
«Перечень продуктов, запрещенных для передачи пациентам. Не принимаются паштеты (мясные, рыбные и другие), острые соусы, кетчуп, майонез, энергетики и газировки, алкоголь, консервы, соленья, кондитерские изделия с кремом, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). Также запрещены продукты, которым необходима тепловая обработка, продукты с истекшим сроком годности или без маркировки», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте».
В фабричной упаковке можно передавать творог, кефир, молоко, сливки, сметану, сгущенку, твердый сыр и сливочное масло, соки и сухари — их можно хранить согласно условиям и срокам производителя. Яблоки, бананы и груши следует съесть в течение 48 часов, а готовые блюда домашнего приготовления хранению не подлежат. Продукты можно хранить только в холодильнике. В прикроватных тумбочках могут находиться лишь конфеты и печенья в закрытых упаковках.
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Пациентам медицинского центра имени Илизарова в Кургане нельзя передавать копченую колбасу, алкоголь, соусы и продукты питания, которым необходима тепловая обработка. Об этом сообщили в соцсетях медцентра. «Перечень продуктов, запрещенных для передачи пациентам. Не принимаются паштеты (мясные, рыбные и другие), острые соусы, кетчуп, майонез, энергетики и газировки, алкоголь, консервы, соленья, кондитерские изделия с кремом, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). Также запрещены продукты, которым необходима тепловая обработка, продукты с истекшим сроком годности или без маркировки», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». В фабричной упаковке можно передавать творог, кефир, молоко, сливки, сметану, сгущенку, твердый сыр и сливочное масло, соки и сухари — их можно хранить согласно условиям и срокам производителя. Яблоки, бананы и груши следует съесть в течение 48 часов, а готовые блюда домашнего приготовления хранению не подлежат. Продукты можно хранить только в холодильнике. В прикроватных тумбочках могут находиться лишь конфеты и печенья в закрытых упаковках.