14 сентября 2024
13 сентября 2024

Какие продукты нельзя передавать пациентам больниц в Кургане. Скрин

Медцентр Илизарова в Кургане обнародовал список запрещенных пациентам продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вторая областная больница. Курган, центр илизарова курган
Пациентам медцентра нельзя передавать консервы, майонез и просроченные продукты Фото:

Пациентам медицинского центра имени Илизарова в Кургане нельзя передавать копченую колбасу, алкоголь, соусы и продукты питания, которым необходима тепловая обработка. Об этом сообщили в соцсетях медцентра.

«Перечень продуктов, запрещенных для передачи пациентам. Не принимаются паштеты (мясные, рыбные и другие), острые соусы, кетчуп, майонез, энергетики и газировки, алкоголь, консервы, соленья, кондитерские изделия с кремом, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). Также запрещены продукты, которым необходима тепловая обработка, продукты с истекшим сроком годности или без маркировки», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте».

В фабричной упаковке можно передавать творог, кефир, молоко, сливки, сметану, сгущенку, твердый сыр и сливочное масло, соки и сухари — их можно хранить согласно условиям и срокам производителя. Яблоки, бананы и груши следует съесть в течение 48 часов, а готовые блюда домашнего приготовления хранению не подлежат. Продукты можно хранить только в холодильнике. В прикроватных тумбочках могут находиться лишь конфеты и печенья в закрытых упаковках.

Эти продукты разрешено передавать пациентам
Эти продукты разрешено передавать пациентам
Список продуктов, запрещенных для передачи пациентам
Список продуктов, запрещенных для передачи пациентам

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пациентам медицинского центра имени Илизарова в Кургане нельзя передавать копченую колбасу, алкоголь, соусы и продукты питания, которым необходима тепловая обработка. Об этом сообщили в соцсетях медцентра. «Перечень продуктов, запрещенных для передачи пациентам. Не принимаются паштеты (мясные, рыбные и другие), острые соусы, кетчуп, майонез, энергетики и газировки, алкоголь, консервы, соленья, кондитерские изделия с кремом, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). Также запрещены продукты, которым необходима тепловая обработка, продукты с истекшим сроком годности или без маркировки», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». В фабричной упаковке можно передавать творог, кефир, молоко, сливки, сметану, сгущенку, твердый сыр и сливочное масло, соки и сухари — их можно хранить согласно условиям и срокам производителя. Яблоки, бананы и груши следует съесть в течение 48 часов, а готовые блюда домашнего приготовления хранению не подлежат. Продукты можно хранить только в холодильнике. В прикроватных тумбочках могут находиться лишь конфеты и печенья в закрытых упаковках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...