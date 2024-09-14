Какие продукты нельзя передавать пациентам больниц в Кургане. Скрин

Медцентр Илизарова в Кургане обнародовал список запрещенных пациентам продуктов

15 сентября 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Пациентам медцентра нельзя передавать консервы, майонез и просроченные продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пациентам медицинского центра имени Илизарова в Кургане нельзя передавать копченую колбасу, алкоголь, соусы и продукты питания, которым необходима тепловая обработка. Об этом сообщили в соцсетях медцентра. «Перечень продуктов, запрещенных для передачи пациентам. Не принимаются паштеты (мясные, рыбные и другие), острые соусы, кетчуп, майонез, энергетики и газировки, алкоголь, консервы, соленья, кондитерские изделия с кремом, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). Также запрещены продукты, которым необходима тепловая обработка, продукты с истекшим сроком годности или без маркировки», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». В фабричной упаковке можно передавать творог, кефир, молоко, сливки, сметану, сгущенку, твердый сыр и сливочное масло, соки и сухари — их можно хранить согласно условиям и срокам производителя. Яблоки, бананы и груши следует съесть в течение 48 часов, а готовые блюда домашнего приготовления хранению не подлежат. Продукты можно хранить только в холодильнике. В прикроватных тумбочках могут находиться лишь конфеты и печенья в закрытых упаковках. Эти продукты разрешено передавать пациентам НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова, «ВКонтакте» Список продуктов, запрещенных для передачи пациентам НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пациентам медицинского центра имени Илизарова в Кургане нельзя передавать копченую колбасу, алкоголь, соусы и продукты питания, которым необходима тепловая обработка. Об этом сообщили в соцсетях медцентра. «Перечень продуктов, запрещенных для передачи пациентам. Не принимаются паштеты (мясные, рыбные и другие), острые соусы, кетчуп, майонез, энергетики и газировки, алкоголь, консервы, соленья, кондитерские изделия с кремом, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). Также запрещены продукты, которым необходима тепловая обработка, продукты с истекшим сроком годности или без маркировки», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». В фабричной упаковке можно передавать творог, кефир, молоко, сливки, сметану, сгущенку, твердый сыр и сливочное масло, соки и сухари — их можно хранить согласно условиям и срокам производителя. Яблоки, бананы и груши следует съесть в течение 48 часов, а готовые блюда домашнего приготовления хранению не подлежат. Продукты можно хранить только в холодильнике. В прикроватных тумбочках могут находиться лишь конфеты и печенья в закрытых упаковках.