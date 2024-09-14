«Пытался поцеловать»: в Нижнем Тагиле мигрант приставал к детям

В Нижнем Тагиле подали заявление на мигранта, который приставал к детям

15 сентября 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Нападавший приставал к девочкам посреди улицы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мигрант приставал к несовершеннолетним девочкам, пытаясь их обнять и поцеловать. Он также пытался утащить их с собой, но детям удалось вырваться. «13 сентября… моя 12-летняя дочь вышла из дома по улице Лебяжинской в районе 17:30. Между домами ее грубо схватил незнакомый ей мужчина неславянской внешности. Незнакомец был явно в неадекватном состоянии, агрессивный. Он силой потащил ее за руку, пытаясь поцеловать. Доволок ее до магазина „Солнышко“, где она, после многочисленных попыток, все же сумела вырваться», — рассказала одна из матерей паблику «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Этот же мужчина, упустив первую жертву, быстро нашел себе вторую — 10-летнюю девочку. Он также пытался ее поцеловать и обнять, но ей удалось скрыться в пункте выдачи Ozon на улице Лебяжинской, 13. Туда же забежал нападавший, которого со скандалом выпроводила сотрудница ПВЗ. Местные жители пытались выследить по камерам того, кто приставал к детям. Нашли похожего человека, которого даже поймали и заковали в наручники. Однако он оказался ни в чем не виноват и вошел в положение родителей, пытавшихся его «арестовать». Мамы обеих девочек подали заявления в полицию. URA.RU обратилось в МУ МВД «Нижнетагильское» за комментарием. «По данному факту в отделе полиции №16 МУ МВД России „Нижнетагильское“ уже организована проверка, проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление и задержание мужчины, подозреваемого в противоправных действиях», — сообщили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мигрант приставал к несовершеннолетним девочкам, пытаясь их обнять и поцеловать. Он также пытался утащить их с собой, но детям удалось вырваться. «13 сентября… моя 12-летняя дочь вышла из дома по улице Лебяжинской в районе 17:30. Между домами ее грубо схватил незнакомый ей мужчина неславянской внешности. Незнакомец был явно в неадекватном состоянии, агрессивный. Он силой потащил ее за руку, пытаясь поцеловать. Доволок ее до магазина „Солнышко“, где она, после многочисленных попыток, все же сумела вырваться», — рассказала одна из матерей паблику «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Этот же мужчина, упустив первую жертву, быстро нашел себе вторую — 10-летнюю девочку. Он также пытался ее поцеловать и обнять, но ей удалось скрыться в пункте выдачи Ozon на улице Лебяжинской, 13. Туда же забежал нападавший, которого со скандалом выпроводила сотрудница ПВЗ. Местные жители пытались выследить по камерам того, кто приставал к детям. Нашли похожего человека, которого даже поймали и заковали в наручники. Однако он оказался ни в чем не виноват и вошел в положение родителей, пытавшихся его «арестовать». Мамы обеих девочек подали заявления в полицию. URA.RU обратилось в МУ МВД «Нижнетагильское» за комментарием. «По данному факту в отделе полиции №16 МУ МВД России „Нижнетагильское“ уже организована проверка, проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление и задержание мужчины, подозреваемого в противоправных действиях», — сообщили в ведомстве.