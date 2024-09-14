14 сентября 2024
13 сентября 2024

В ХМАО лось зашел в поселок и запутался в футбольной сетке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители микрорайона помогли лосю вернуться в лес
Жители микрорайона помогли лосю вернуться в лес Фото:

Лось ночью зашел к людям в поселок Салым в Нефтеюганском районе ХМАО. Он пробрался на футбольную площадку между домами и запутался рогами в сетке.

«Лесной гость пришел к людям в гости. Салым», — написали очевидцы в группе «Это Юганск, детка». На кадрах, прикрепленных к посту, видно, что животное отчаянно пытается выбраться из сетки на футбольном поле.

Люди со всего микрорайона пришли помогать лосю. Они вызвали спецтехнику, сняли сетку и освободили животное.

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Лось ночью зашел к людям в поселок Салым в Нефтеюганском районе ХМАО. Он пробрался на футбольную площадку между домами и запутался рогами в сетке. «Лесной гость пришел к людям в гости. Салым», — написали очевидцы в группе «Это Юганск, детка». На кадрах, прикрепленных к посту, видно, что животное отчаянно пытается выбраться из сетки на футбольном поле. Люди со всего микрорайона пришли помогать лосю. Они вызвали спецтехнику, сняли сетку и освободили животное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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