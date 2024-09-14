Жители микрорайона помогли лосю вернуться в лес
Лось ночью зашел к людям в поселок Салым в Нефтеюганском районе ХМАО. Он пробрался на футбольную площадку между домами и запутался рогами в сетке.
«Лесной гость пришел к людям в гости. Салым», — написали очевидцы в группе «Это Юганск, детка». На кадрах, прикрепленных к посту, видно, что животное отчаянно пытается выбраться из сетки на футбольном поле.
Люди со всего микрорайона пришли помогать лосю. Они вызвали спецтехнику, сняли сетку и освободили животное.
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