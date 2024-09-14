14 сентября 2024

В Миассе 72-летний пенсионер отдал мошенникам 10 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На могиле военкора Ростислава Журавлева. Екатеринбург , пенсионер, старость, одиночество, трость в руке, старик
Злоумышленник убедил пенсионера перевести деньги на «безопасный счет» Фото:

В Миассе (Челябинская область) 72-летний пенсионер перевел мошенникам 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«С пенсионером связался мошенник и представился сотрудником службы безопасности с его работы. Он напугал пожилого человека, что якобы произошла утечка данных», — отмечают в пресс-службе ведомства

Он предложил пенсионеру перевести все деньги на «безопасный счет». Пожилой мужчина поверил и перевел злоумышленнику свои накопления.

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В Миассе (Челябинская область) 72-летний пенсионер перевел мошенникам 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «С пенсионером связался мошенник и представился сотрудником службы безопасности с его работы. Он напугал пожилого человека, что якобы произошла утечка данных», — отмечают в пресс-службе ведомства Он предложил пенсионеру перевести все деньги на «безопасный счет». Пожилой мужчина поверил и перевел злоумышленнику свои накопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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