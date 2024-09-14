В Миассе 72-летний пенсионер отдал мошенникам 10 миллионов рублей

15 сентября 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Злоумышленник убедил пенсионера перевести деньги на «безопасный счет» Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе (Челябинская область) 72-летний пенсионер перевел мошенникам 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «С пенсионером связался мошенник и представился сотрудником службы безопасности с его работы. Он напугал пожилого человека, что якобы произошла утечка данных», — отмечают в пресс-службе ведомства Он предложил пенсионеру перевести все деньги на «безопасный счет». Пожилой мужчина поверил и перевел злоумышленнику свои накопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) 72-летний пенсионер перевел мошенникам 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «С пенсионером связался мошенник и представился сотрудником службы безопасности с его работы. Он напугал пожилого человека, что якобы произошла утечка данных», — отмечают в пресс-службе ведомства Он предложил пенсионеру перевести все деньги на «безопасный счет». Пожилой мужчина поверил и перевел злоумышленнику свои накопления.