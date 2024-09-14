14 сентября 2024

В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, светофор, пешеходный переход
Водителям и пешеходам стоит быть внимательными на данных перекрестках Фото:

В Челябинске 16 сентября в связи с ремонтом отключат светофоры на пяти перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В понедельник, 16 сентября, в связи с ремонтом в Челябинске будут отключены светофоры на пяти перекрестках. Работы будут вестись по графику и до окончания работ», — отмечает telegram-канал комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Светофоры отключат на пересечении улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы с 9:00 до окончания работ и на пересечение улиц Самохина и Эльтонской 1-й с 8:30 до 18:00. Также без светофоров останутся перекрестки проспекта Победы и улицы Чайковского, проспекта Победы и улицы Тепличной, проспекта Победы и улицы Косарева с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

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В Челябинске 16 сентября в связи с ремонтом отключат светофоры на пяти перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В понедельник, 16 сентября, в связи с ремонтом в Челябинске будут отключены светофоры на пяти перекрестках. Работы будут вестись по графику и до окончания работ», — отмечает telegram-канал комитета дорожного хозяйства Челябинска. Светофоры отключат на пересечении улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы с 9:00 до окончания работ и на пересечение улиц Самохина и Эльтонской 1-й с 8:30 до 18:00. Также без светофоров останутся перекрестки проспекта Победы и улицы Чайковского, проспекта Победы и улицы Тепличной, проспекта Победы и улицы Косарева с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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