В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках

15 сентября 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Водителям и пешеходам стоит быть внимательными на данных перекрестках Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 16 сентября в связи с ремонтом отключат светофоры на пяти перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В понедельник, 16 сентября, в связи с ремонтом в Челябинске будут отключены светофоры на пяти перекрестках. Работы будут вестись по графику и до окончания работ», — отмечает telegram-канал комитета дорожного хозяйства Челябинска. Светофоры отключат на пересечении улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы с 9:00 до окончания работ и на пересечение улиц Самохина и Эльтонской 1-й с 8:30 до 18:00. Также без светофоров останутся перекрестки проспекта Победы и улицы Чайковского, проспекта Победы и улицы Тепличной, проспекта Победы и улицы Косарева с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 16 сентября в связи с ремонтом отключат светофоры на пяти перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В понедельник, 16 сентября, в связи с ремонтом в Челябинске будут отключены светофоры на пяти перекрестках. Работы будут вестись по графику и до окончания работ», — отмечает telegram-канал комитета дорожного хозяйства Челябинска. Светофоры отключат на пересечении улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы с 9:00 до окончания работ и на пересечение улиц Самохина и Эльтонской 1-й с 8:30 до 18:00. Также без светофоров останутся перекрестки проспекта Победы и улицы Чайковского, проспекта Победы и улицы Тепличной, проспекта Победы и улицы Косарева с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.