14 сентября 2024

Подросток в Асбесте избил школьника до полусмерти на глазах у девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт начался из-за громкого смеха (архивное фото) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) 17-летний парень избил школьника на глазах у его девушки. Эту информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.

«Пострадавший сидел с девчонкой на скамейке и болтал о своем, мимо шла компания. Зацепились банально: сначала про то, что смеетесь громко, потом про прическу и так далее. Ребята растерялись, а „герой“ начал избивать школьника, осознанно и с особой жестокостью», — рассказала E1.ru родственница пострадавшего. Агрессора оттащили проходившие рядом женщины.

По сведениям руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, информация о ЧП зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части территориального ОВД. «В настоящее время участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних в ходе начавшегося разбирательства устанавливают более подробные и точные обстоятельства конфликта, а также личность нападавшего. По итогам медицинского заключения о степени тяжести причиненных потерпевшему подростку травм будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.

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В Асбесте (Свердловская область) 17-летний парень избил школьника на глазах у его девушки. Эту информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области. «Пострадавший сидел с девчонкой на скамейке и болтал о своем, мимо шла компания. Зацепились банально: сначала про то, что смеетесь громко, потом про прическу и так далее. Ребята растерялись, а „герой“ начал избивать школьника, осознанно и с особой жестокостью», — рассказала E1.ru родственница пострадавшего. Агрессора оттащили проходившие рядом женщины. По сведениям руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, информация о ЧП зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части территориального ОВД. «В настоящее время участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних в ходе начавшегося разбирательства устанавливают более подробные и точные обстоятельства конфликта, а также личность нападавшего. По итогам медицинского заключения о степени тяжести причиненных потерпевшему подростку травм будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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