Подросток в Асбесте избил школьника до полусмерти на глазах у девушки

В Асбесте (Свердловская область) 17-летний парень избил школьника на глазах у его девушки. Эту информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.
«Пострадавший сидел с девчонкой на скамейке и болтал о своем, мимо шла компания. Зацепились банально: сначала про то, что смеетесь громко, потом про прическу и так далее. Ребята растерялись, а „герой“ начал избивать школьника, осознанно и с особой жестокостью», — рассказала E1.ru родственница пострадавшего. Агрессора оттащили проходившие рядом женщины.
По сведениям руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, информация о ЧП зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части территориального ОВД. «В настоящее время участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних в ходе начавшегося разбирательства устанавливают более подробные и точные обстоятельства конфликта, а также личность нападавшего. По итогам медицинского заключения о степени тяжести причиненных потерпевшему подростку травм будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!