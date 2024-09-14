В Челябинске зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

В Металлургическом районе Челябинска 15 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду и взвешенным веществам. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
«В Челябинске, как и в ряде других территорий региона, сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий. Незначительные превышения ПДК фиксировались в ночные и утренние часы по сероводороду и взвешенным веществам в Металлургическом районе», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что из-за действующего режима неблагоприятных метеоусловий усилен (НМУ) усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий по всему региону. По данным Челябинского ЦГМС, режим НМУ продлится в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше, Аше как минимум сутки.
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