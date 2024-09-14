14 сентября 2024

В Челябинске зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха Фото:

В Металлургическом районе Челябинска 15 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду и взвешенным веществам. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

«В Челябинске, как и в ряде других территорий региона, сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий. Незначительные превышения ПДК фиксировались в ночные и утренние часы по сероводороду и взвешенным веществам в Металлургическом районе», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что из-за действующего режима неблагоприятных метеоусловий усилен (НМУ) усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий по всему региону. По данным Челябинского ЦГМС, режим НМУ продлится в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше, Аше как минимум сутки.

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В Металлургическом районе Челябинска 15 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду и взвешенным веществам. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии региона. «В Челябинске, как и в ряде других территорий региона, сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий. Незначительные превышения ПДК фиксировались в ночные и утренние часы по сероводороду и взвешенным веществам в Металлургическом районе», — сообщает пресс-служба. Отмечается, что из-за действующего режима неблагоприятных метеоусловий усилен (НМУ) усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий по всему региону. По данным Челябинского ЦГМС, режим НМУ продлится в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше, Аше как минимум сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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