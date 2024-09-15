Алаудинов сообщил о зачистке населенного пункта Борки в Курской области

Алаудинов сообщил об успешной зачистке украинских сил в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области в населенном пункте Борки российские военные провели успешную зачистку от Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Наши братья из подразделения „АРБАТ“ и 810-й бригады зачистили населенный пункт „Борки“, уничтожив противника и взяв пленных», — написал Алаудинов в своем
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