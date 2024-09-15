Алаудинов сообщил о зачистке населенного пункта Борки в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов сообщил об успешной зачистке украинских сил в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области в населенном пункте Борки российские военные провели успешную зачистку от Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Наши братья из подразделения „АРБАТ“ и 810-й бригады зачистили населенный пункт „Борки“, уничтожив противника и взяв пленных», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Он также поздравил военных и пожелал им успехов в дальнейшем. Детали операции и число пленных пока не раскрываются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области в населенном пункте Борки российские военные провели успешную зачистку от Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Наши братья из подразделения „АРБАТ“ и 810-й бригады зачистили населенный пункт „Борки“, уничтожив противника и взяв пленных», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Он также поздравил военных и пожелал им успехов в дальнейшем. Детали операции и число пленных пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...