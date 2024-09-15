Алаудинов сообщил о зачистке населенного пункта Борки в Курской области

15 сентября 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Алаудинов сообщил об успешной зачистке украинских сил в Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области в населенном пункте Борки российские военные провели успешную зачистку от Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Наши братья из подразделения „АРБАТ“ и 810-й бригады зачистили населенный пункт „Борки“, уничтожив противника и взяв пленных», — написал Алаудинов в своем telegram-канале . Он также поздравил военных и пожелал им успехов в дальнейшем. Детали операции и число пленных пока не раскрываются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области в населенном пункте Борки российские военные провели успешную зачистку от Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Наши братья из подразделения „АРБАТ“ и 810-й бригады зачистили населенный пункт „Борки“, уничтожив противника и взяв пленных», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Он также поздравил военных и пожелал им успехов в дальнейшем. Детали операции и число пленных пока не раскрываются.