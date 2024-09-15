Удары Вооруженных сил Украины по территории России могут быть направлены на разобщение российского общества, что является интересом Запада. Об этом сообщает полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
«Цель какая? Расшатать российское общество — вот и все. Смогут ли данные удары расшатать общество?», — заявил Стариков в интервью телеканалу PolitБюро. Он выразил уверенность, что Украина не сможет добиться поставленной цели.
Стариков также отметил, что атаки западными ракетами не окажут значительного военного воздействия в связи с ограниченным их количеством и эффективностью российской системы противовоздушной обороны. По его словам, цели ударов скорее политические, но и они не достигнут своей цели, так как российское общество традиционно сплачивается в ответ на внешние вызовы.
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