Полковник СБУ назвал неожиданную причину ударов ВСУ по России

Экс-полковник СБУ Стариков: удары по РФ приведут к сплочению их народа
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Удары ВСУ по территории России лишь заставят российское общество сплотиться
Удары ВСУ по территории России лишь заставят российское общество сплотиться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удары Вооруженных сил Украины по территории России могут быть направлены на разобщение российского общества, что является интересом Запада. Об этом сообщает полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

«Цель какая? Расшатать российское общество — вот и все. Смогут ли данные удары расшатать общество?», — заявил Стариков в интервью телеканалу PolitБюро. Он выразил уверенность, что Украина не сможет добиться поставленной цели.

Стариков также отметил, что атаки западными ракетами не окажут значительного военного воздействия в связи с ограниченным их количеством и эффективностью российской системы противовоздушной обороны. По его словам, цели ударов скорее политические, но и они не достигнут своей цели, так как российское общество традиционно сплачивается в ответ на внешние вызовы.

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Удары Вооруженных сил Украины по территории России могут быть направлены на разобщение российского общества, что является интересом Запада. Об этом сообщает полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. «Цель какая? Расшатать российское общество — вот и все. Смогут ли данные удары расшатать общество?», — заявил Стариков в интервью телеканалу PolitБюро. Он выразил уверенность, что Украина не сможет добиться поставленной цели. Стариков также отметил, что атаки западными ракетами не окажут значительного военного воздействия в связи с ограниченным их количеством и эффективностью российской системы противовоздушной обороны. По его словам, цели ударов скорее политические, но и они не достигнут своей цели, так как российское общество традиционно сплачивается в ответ на внешние вызовы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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