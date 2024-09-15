В Тюмени изымают более 200 гаражей ради перестройки микрорайона

В Тюмени на улице Елизарова изымают более 200 гаражей в рамках комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администраци. Реновация будет проходить в границах улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская.
«Распоряжением администрации города Тюмени в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени принято решение „Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени для муниципальных нужд“», — указано на сайте мэрии. Под изъятие попали гаражи на улице Елизарова, 19.
Ранее URA.RU писало, что КРТ в районе планируют провести в течение пяти лет. Согласно документам, здесь разрешено строить многоэтажные дома, объекты здравоохранения, школу, спортивный центр.
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В Тюмени на улице Елизарова изымают более 200 гаражей в рамках комплексного развития территории (КРТ). Такая информация указана на сайте городской администраци. Реновация будет проходить в границах улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. «Распоряжением администрации города Тюмени в целях КРТ жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени принято решение „Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени для муниципальных нужд“», — указано на сайте мэрии. Под изъятие попали гаражи на улице Елизарова, 19. Ранее URA.RU писало, что КРТ в районе планируют провести в течение пяти лет. Согласно документам, здесь разрешено строить многоэтажные дома, объекты здравоохранения, школу, спортивный центр.