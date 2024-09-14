Четыре машины столкнулись на федеральной трассе в Челябинской области. Видео

15 сентября 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудники ДПС (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авария с участием четырех машин произошла 15 сентября вечером на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. В ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария произошла в Сосновском районе на автодороге „Москва-Челябинск“ в направлении Челябинская 15 сентября около 19:30. Столкнулись четыре транспортных средства, двигавшихся в попутном направлении. Два человека пострадали», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 2112 не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем Honda. После чего с этими машинами столкнулись также двигавшиеся в попутном направлении Ford Mondeo и Mazda Demio. Пострадали 34-летний водитель Mazda Demio и его 28-летняя пассажирка. Движение на 1851 километре федеральной трассы М-5 «Урал» затруднено. Работают сотрудники ДПС, добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авария с участием четырех машин произошла 15 сентября вечером на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. В ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария произошла в Сосновском районе на автодороге „Москва-Челябинск“ в направлении Челябинская 15 сентября около 19:30. Столкнулись четыре транспортных средства, двигавшихся в попутном направлении. Два человека пострадали», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 2112 не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем Honda. После чего с этими машинами столкнулись также двигавшиеся в попутном направлении Ford Mondeo и Mazda Demio. Пострадали 34-летний водитель Mazda Demio и его 28-летняя пассажирка. Движение на 1851 километре федеральной трассы М-5 «Урал» затруднено. Работают сотрудники ДПС, добавили в пресс-службе ведомства.