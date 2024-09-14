14 сентября 2024

Четыре машины столкнулись на федеральной трассе в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают сотрудники ДПС (архивное фото) Фото:

Авария с участием четырех машин произошла 15 сентября вечером на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. В ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Авария произошла в Сосновском районе на автодороге „Москва-Челябинск“ в направлении Челябинская 15 сентября около 19:30. Столкнулись четыре транспортных средства, двигавшихся в попутном направлении. Два человека пострадали», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 2112 не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем Honda. После чего с этими машинами столкнулись также двигавшиеся в попутном направлении Ford Mondeo и Mazda Demio. Пострадали 34-летний водитель Mazda Demio и его 28-летняя пассажирка.

Движение на 1851 километре федеральной трассы М-5 «Урал» затруднено. Работают сотрудники ДПС, добавили в пресс-службе ведомства.

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Авария с участием четырех машин произошла 15 сентября вечером на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. В ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария произошла в Сосновском районе на автодороге „Москва-Челябинск“ в направлении Челябинская 15 сентября около 19:30. Столкнулись четыре транспортных средства, двигавшихся в попутном направлении. Два человека пострадали», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 2112 не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем Honda. После чего с этими машинами столкнулись также двигавшиеся в попутном направлении Ford Mondeo и Mazda Demio. Пострадали 34-летний водитель Mazda Demio и его 28-летняя пассажирка. Движение на 1851 километре федеральной трассы М-5 «Урал» затруднено. Работают сотрудники ДПС, добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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