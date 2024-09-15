В Питере бабушка перепутала ребенка с собакой и решила научить команде «апорт». Видео

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Бабушка в Петербурге бросала палку своей внучке, а та возвращала ее ей
Бабушка в Петербурге бросала палку своей внучке, а та возвращала ее ей Фото:

В Санкт-Петербурге бабушка решила научить внучку команде «апорт». Она кидала палку, а девочка бегала за ней и возвращала. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

«В Питере бабушка кидала палку своей внучке-квадроберу, а та носила ее обратно. Как это развидеть?», — прокомментировала видео в своем telegram-канале глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина. 

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В Санкт-Петербурге бабушка решила научить внучку команде «апорт». Она кидала палку, а девочка бегала за ней и возвращала. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. «В Питере бабушка кидала палку своей внучке-квадроберу, а та носила ее обратно. Как это развидеть?», — прокомментировала видео в своем telegram-канале глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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