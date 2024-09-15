Бабушка в Петербурге бросала палку своей внучке, а та возвращала ее ей
В Санкт-Петербурге бабушка решила научить внучку команде «апорт». Она кидала палку, а девочка бегала за ней и возвращала. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях.
«В Питере бабушка кидала палку своей внучке-квадроберу, а та носила ее обратно. Как это развидеть?», — прокомментировала видео в своем telegram-канале глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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