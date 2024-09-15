15 сентября 2024
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В Сургут прибудет священная икона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прикоснуться к святыне верующие смогут 27 и 28 сентября
Прикоснуться к святыне верующие смогут 27 и 28 сентября Фото:

В Сургут (ХМАО) 27 сентября будет доставлена Казанская икона Божией Матери. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Слепов.

«Благая весть для всех православных. 27 сентября в Сургут прибудет Казанская икона Божией Матери», — поделился Слепов в telegram-канале.

Прикоснуться к святыне все верующие смогут в Троицком кафедральном соборе. Там икона пробудет два дня. Прибытие святыни связано с проведением в этом году всероссийского молебна о Победе по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Казанская икона Божией Матери будет принесена в 49 епархий.

Икона пробудет в Сургуте два дня
Икона пробудет в Сургуте два дня
Фото:

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В Сургут (ХМАО) 27 сентября будет доставлена Казанская икона Божией Матери. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Слепов. «Благая весть для всех православных. 27 сентября в Сургут прибудет Казанская икона Божией Матери», — поделился Слепов в telegram-канале. Прикоснуться к святыне все верующие смогут в Троицком кафедральном соборе. Там икона пробудет два дня. Прибытие святыни связано с проведением в этом году всероссийского молебна о Победе по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Казанская икона Божией Матери будет принесена в 49 епархий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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