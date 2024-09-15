Прикоснуться к святыне верующие смогут 27 и 28 сентября
В Сургут (ХМАО) 27 сентября будет доставлена Казанская икона Божией Матери. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Слепов.
«Благая весть для всех православных. 27 сентября в Сургут прибудет Казанская икона Божией Матери», — поделился Слепов в telegram-канале.
Прикоснуться к святыне все верующие смогут в Троицком кафедральном соборе. Там икона пробудет два дня. Прибытие святыни связано с проведением в этом году всероссийского молебна о Победе по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Казанская икона Божией Матери будет принесена в 49 епархий.
Икона пробудет в Сургуте два дня
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