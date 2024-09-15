15 сентября 2024

Голубев раскрыл последствия массовых пожаров в Ростовской области

Голубев: в Ростовской области из-за массовых пожаров пострадало 29 строений
© Служба новостей «URA.RU»
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Ландшафтные пожары тушат в Ростовской области
Ландшафтные пожары тушат в Ростовской области Фото:

Массовые пожары продолжаются в Ростовской области. В результате огненной стихии пострадали уже 29 строений. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 20:00 по местному времени 15 сентября в Ростовской области пострадали от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах. Тушение пожаров продолжается», — рассказал Голубев в своем telegram-канале.

Глава области уточнил, что пожары тушат две тысячи человек и почти 300 единиц техники. Пострадавших нет, жителям будет оказана помощь, добавил Голубев.

Ранее Голубев пояснил, что причиной пожаров в Ростовской области стали сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи. Он добавил, что неосторожное обращение с огнем также послужило разгулу стихии, передает RT.

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Массовые пожары продолжаются в Ростовской области. В результате огненной стихии пострадали уже 29 строений. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «По состоянию на 20:00 по местному времени 15 сентября в Ростовской области пострадали от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах. Тушение пожаров продолжается», — рассказал Голубев в своем telegram-канале. Глава области уточнил, что пожары тушат две тысячи человек и почти 300 единиц техники. Пострадавших нет, жителям будет оказана помощь, добавил Голубев. Ранее Голубев пояснил, что причиной пожаров в Ростовской области стали сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи. Он добавил, что неосторожное обращение с огнем также послужило разгулу стихии, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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