Голубев раскрыл последствия массовых пожаров в Ростовской области

Массовые пожары продолжаются в Ростовской области. В результате огненной стихии пострадали уже 29 строений. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«По состоянию на 20:00 по местному времени 15 сентября в Ростовской области пострадали от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах. Тушение пожаров продолжается», — рассказал Голубев в своем telegram-канале.
Глава области уточнил, что пожары тушат две тысячи человек и почти 300 единиц техники. Пострадавших нет, жителям будет оказана помощь, добавил Голубев.
Ранее Голубев пояснил, что причиной пожаров в Ростовской области стали сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи. Он добавил, что неосторожное обращение с огнем также послужило разгулу стихии, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.