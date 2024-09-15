По сообщениям очевидцев, спасти юношу не удалось
В Тюмени на улице Лесопарковой 14 сентября подросток выпал из окна на 18-м этаже. О трагедии очевидцы сообщили в соцсети.
«Вчера на лесобазе выпал из окна мальчик с 18 этажа. Произошло все по адресу Лесопарковая, 9», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «ЧС Тюмень».
На место прибыли медики, но, как сообщают в соцсети, спасти юношу не удалось. Причины трагедии не уточняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в депздрав региона и Управление МВД с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
ЧП произошло в районе Лесобазы
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