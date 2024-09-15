15 сентября 2024
14 сентября 2024
13 сентября 2024

В Тюмени подросток выпал с 18-го этажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По сообщениям очевидцев, спасти юношу не удалось
По сообщениям очевидцев, спасти юношу не удалось Фото:

В Тюмени на улице Лесопарковой 14 сентября подросток выпал из окна на 18-м этаже. О трагедии очевидцы сообщили в соцсети.

«Вчера на лесобазе выпал из окна мальчик с 18 этажа. Произошло все по адресу Лесопарковая, 9», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «ЧС Тюмень».

На место прибыли медики, но, как сообщают в соцсети, спасти юношу не удалось. Причины трагедии не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в депздрав региона и Управление МВД с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

ЧП произошло в районе Лесобазы
ЧП произошло в районе Лесобазы
Фото:

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В Тюмени на улице Лесопарковой 14 сентября подросток выпал из окна на 18-м этаже. О трагедии очевидцы сообщили в соцсети. «Вчера на лесобазе выпал из окна мальчик с 18 этажа. Произошло все по адресу Лесопарковая, 9», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «ЧС Тюмень». На место прибыли медики, но, как сообщают в соцсети, спасти юношу не удалось. Причины трагедии не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в депздрав региона и Управление МВД с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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