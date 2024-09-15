15 сентября 2024

Байдену доложили о стрельбе у места, где находился Трамп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байдена проинформировали о ЧП со стрельбой
Байдена проинформировали о ЧП со стрельбой Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Президенту США Джо Байдену рассказали о стрельбе у места, где находился Дональд Трамп, который является бывшим лидером страны и кандидатом в президенты от республиканцев. Об этом заявил представитель Белого дома.

«Президент Байден был проинформирован об инциденте с нарушением безопасности на Международном поле для гольфа, где находился экс-президент Трамп», — передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома. Также об инциденте доложили вице-президенту США Камале Харрис.

Секретная служба США оперативно отреагировала на стрельбу возле гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Трамп. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вне территории спортивного клуба и не представлял угрозы для бывшего президента, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту США Джо Байдену рассказали о стрельбе у места, где находился Дональд Трамп, который является бывшим лидером страны и кандидатом в президенты от республиканцев. Об этом заявил представитель Белого дома. «Президент Байден был проинформирован об инциденте с нарушением безопасности на Международном поле для гольфа, где находился экс-президент Трамп», — передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома. Также об инциденте доложили вице-президенту США Камале Харрис. Секретная служба США оперативно отреагировала на стрельбу возле гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Трамп. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вне территории спортивного клуба и не представлял угрозы для бывшего президента, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...