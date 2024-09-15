Байдену доложили о стрельбе у места, где находился Трамп

Президенту США Джо Байдену рассказали о стрельбе у места, где находился Дональд Трамп, который является бывшим лидером страны и кандидатом в президенты от республиканцев. Об этом заявил представитель Белого дома.
«Президент Байден был проинформирован об инциденте с нарушением безопасности на Международном поле для гольфа, где находился экс-президент Трамп», — передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома. Также об инциденте доложили вице-президенту США Камале Харрис.
Секретная служба США оперативно отреагировала на стрельбу возле гольф-клуба, где находился кандидат в президенты США Трамп. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вне территории спортивного клуба и не представлял угрозы для бывшего президента, пишет RT.
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