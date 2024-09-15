15 сентября 2024

Шольц заявил о длительной борьбе с обходом санкций против России

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Олаф Шольц призывает другие страны не заниматься обходом антироссийских санкций
Олаф Шольц призывает другие страны не заниматься обходом антироссийских санкций Фото:

Германия занимается проблемой антироссийских санкций и ведет борьбу с методами их обхода другими странами. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Самарканде.

«Мы обсуждаем вопрос санкций против России и то, как не дать их обходить со многими правительствами многих стран мира. Для нас это принцип, и мы обсуждаем его снова и снова, чтобы добиться хорошей практики применения в интересах достижения цели, которую мы преследуем с помощью санкций», — передает пресс-служба правительства Германии слова Шольца.

Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима. ФРГ выразила скепсис из-за того, как положение об ответственности дочерних компаний в третьих странах скажется на ее промышленности, передает RT.

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Германия занимается проблемой антироссийских санкций и ведет борьбу с методами их обхода другими странами. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Самарканде. «Мы обсуждаем вопрос санкций против России и то, как не дать их обходить со многими правительствами многих стран мира. Для нас это принцип, и мы обсуждаем его снова и снова, чтобы добиться хорошей практики применения в интересах достижения цели, которую мы преследуем с помощью санкций», — передает пресс-служба правительства Германии слова Шольца. Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима. ФРГ выразила скепсис из-за того, как положение об ответственности дочерних компаний в третьих странах скажется на ее промышленности, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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