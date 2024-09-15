15 сентября 2024
14 сентября 2024

Труп школьницы обнаружили на железной дороге в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело было найдено на железной дороге (архивное фото)
Тело было найдено на железной дороге (архивное фото) Фото:

Труп семиклассницы был обнаружен на железной дороге около Копейска в Челябинской области. Как сообщил URA.RUисточник в правоохранительных органах, девочка совершила самоубийство.

«Несовершеннолетняя совершила самоубийство на железной дороге около Копейска 13 сентября. Девочка училась в седьмом классе местной школы», — сообщил источник URA.RU.

Погибшая ранее мысли о самоубийстве не высказывала. По данным источника, предсмертную записку она не оставила.

Редакция URA.RU отправила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

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Труп семиклассницы был обнаружен на железной дороге около Копейска в Челябинской области. Как сообщил URA.RUисточник в правоохранительных органах, девочка совершила самоубийство. «Несовершеннолетняя совершила самоубийство на железной дороге около Копейска 13 сентября. Девочка училась в седьмом классе местной школы», — сообщил источник URA.RU. Погибшая ранее мысли о самоубийстве не высказывала. По данным источника, предсмертную записку она не оставила. Редакция URA.RU отправила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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