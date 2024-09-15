Труп школьницы обнаружили на железной дороге в Челябинской области

Труп семиклассницы был обнаружен на железной дороге около Копейска в Челябинской области. Как сообщил URA.RUисточник в правоохранительных органах, девочка совершила самоубийство.
«Несовершеннолетняя совершила самоубийство на железной дороге около Копейска 13 сентября. Девочка училась в седьмом классе местной школы», — сообщил источник URA.RU.
Погибшая ранее мысли о самоубийстве не высказывала. По данным источника, предсмертную записку она не оставила.
Редакция URA.RU отправила запрос в Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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