15 сентября 2024
14 сентября 2024

Школьники в Нижнем Тагиле избили одноклассника на камеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в гимназии. В.Уфалей. Челябинск, ученики, школьники, гимназисты
Матери пострадавшего видео показали сотрудники ПДН (фото из архива) Фото:

В Нижнем Тагиле произошел жестокий инцидент в лицее № 39, где группа школьников сняла на видео, как они дают пощечины своему сверстнику. Как видно на кадрах, мальчик старается сдерживать слезы и прикрывает лицо от ударов, но его руки оттаскивают, и издевательства продолжаются. Информация об этом появилась в соцсетях.

«В нижнетагильском лицее № 39 „детки“ засняли видео, как толпой загнали Андрея (имя изменено) в угол и стали по очереди отвешивать ему пощечины… Ребенок как может сдерживает слезы — он прикрывает уже раскрасневшееся от ударов лицо, но оппоненты убирают его руки и вновь бьют его», — пишет telegram-канал Readovka.

По словам бабушки пострадавшего школьника, семья узнала о происходящем только после того, как видео получили сотрудники ПДН и передали его матери мальчика. В настоящий момент мать пострадавшего направляется в подразделение по делам несовершеннолетних для уточнения обстоятельств случившегося и дальнейших действий.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в учебное заведение, где произошел инцидент. Ответ ожидается.

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В Нижнем Тагиле произошел жестокий инцидент в лицее № 39, где группа школьников сняла на видео, как они дают пощечины своему сверстнику. Как видно на кадрах, мальчик старается сдерживать слезы и прикрывает лицо от ударов, но его руки оттаскивают, и издевательства продолжаются. Информация об этом появилась в соцсетях. «В нижнетагильском лицее № 39 „детки“ засняли видео, как толпой загнали Андрея (имя изменено) в угол и стали по очереди отвешивать ему пощечины… Ребенок как может сдерживает слезы — он прикрывает уже раскрасневшееся от ударов лицо, но оппоненты убирают его руки и вновь бьют его», — пишет telegram-канал Readovka. По словам бабушки пострадавшего школьника, семья узнала о происходящем только после того, как видео получили сотрудники ПДН и передали его матери мальчика. В настоящий момент мать пострадавшего направляется в подразделение по делам несовершеннолетних для уточнения обстоятельств случившегося и дальнейших действий. Корреспондент URA.RU отправил запрос в учебное заведение, где произошел инцидент. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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