Школьники в Нижнем Тагиле избили одноклассника на камеру

16 сентября 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

Матери пострадавшего видео показали сотрудники ПДН (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле произошел жестокий инцидент в лицее № 39, где группа школьников сняла на видео, как они дают пощечины своему сверстнику. Как видно на кадрах, мальчик старается сдерживать слезы и прикрывает лицо от ударов, но его руки оттаскивают, и издевательства продолжаются. Информация об этом появилась в соцсетях. «В нижнетагильском лицее № 39 „детки“ засняли видео, как толпой загнали Андрея (имя изменено) в угол и стали по очереди отвешивать ему пощечины… Ребенок как может сдерживает слезы — он прикрывает уже раскрасневшееся от ударов лицо, но оппоненты убирают его руки и вновь бьют его», — пишет telegram-канал Readovka. По словам бабушки пострадавшего школьника, семья узнала о происходящем только после того, как видео получили сотрудники ПДН и передали его матери мальчика. В настоящий момент мать пострадавшего направляется в подразделение по делам несовершеннолетних для уточнения обстоятельств случившегося и дальнейших действий. Корреспондент URA.RU отправил запрос в учебное заведение, где произошел инцидент. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле произошел жестокий инцидент в лицее № 39, где группа школьников сняла на видео, как они дают пощечины своему сверстнику. Как видно на кадрах, мальчик старается сдерживать слезы и прикрывает лицо от ударов, но его руки оттаскивают, и издевательства продолжаются. Информация об этом появилась в соцсетях. «В нижнетагильском лицее № 39 „детки“ засняли видео, как толпой загнали Андрея (имя изменено) в угол и стали по очереди отвешивать ему пощечины… Ребенок как может сдерживает слезы — он прикрывает уже раскрасневшееся от ударов лицо, но оппоненты убирают его руки и вновь бьют его», — пишет telegram-канал Readovka. По словам бабушки пострадавшего школьника, семья узнала о происходящем только после того, как видео получили сотрудники ПДН и передали его матери мальчика. В настоящий момент мать пострадавшего направляется в подразделение по делам несовершеннолетних для уточнения обстоятельств случившегося и дальнейших действий. Корреспондент URA.RU отправил запрос в учебное заведение, где произошел инцидент. Ответ ожидается.