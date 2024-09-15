Школьники в Нижнем Тагиле избили одноклассника на камеру

В Нижнем Тагиле произошел жестокий инцидент в лицее № 39, где группа школьников сняла на видео, как они дают пощечины своему сверстнику. Как видно на кадрах, мальчик старается сдерживать слезы и прикрывает лицо от ударов, но его руки оттаскивают, и издевательства продолжаются. Информация об этом появилась в соцсетях.
«В нижнетагильском лицее № 39 „детки“ засняли видео, как толпой загнали Андрея (имя изменено) в угол и стали по очереди отвешивать ему пощечины… Ребенок как может сдерживает слезы — он прикрывает уже раскрасневшееся от ударов лицо, но оппоненты убирают его руки и вновь бьют его», — пишет telegram-канал Readovka.
По словам бабушки пострадавшего школьника, семья узнала о происходящем только после того, как видео получили сотрудники ПДН и передали его матери мальчика. В настоящий момент мать пострадавшего направляется в подразделение по делам несовершеннолетних для уточнения обстоятельств случившегося и дальнейших действий.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в учебное заведение, где произошел инцидент. Ответ ожидается.
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