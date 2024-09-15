15 сентября 2024

Алаудинов раскрыл потери ВСУ в Курской области за сутки

Алаудинов: «Ахмат» за сутки уничтожил САУ и миномет ВСУ в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
«Ахмат» продолжает уничтожать противника в Курской области, говорит Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Подразделения совместными усилиями уничтожили несколько единиц техники. В частности, артиллерийскую установку, миномет, несколько гексакоптеров, „Баба-Яга“. Хорошо поработали, молодцы», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале.

Суджанское направление в линии боевого соприкосновения особых изменения не претерпело за сутки, участок остается стабильным. «Противник пытается закрепиться, где находим его — уничтожаем», — добавил Алаудинов.

Алаудинов ранее заявил об освобождении села Борки в Курской области. Противника уничтожили и взяли в плен бойцы из подразделения «Арбат» 810-й бригады, пишет RT. Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 13 тысяч военных. Такие данные приводит Минобороны России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Подразделения совместными усилиями уничтожили несколько единиц техники. В частности, артиллерийскую установку, миномет, несколько гексакоптеров, „Баба-Яга“. Хорошо поработали, молодцы», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. Суджанское направление в линии боевого соприкосновения особых изменения не претерпело за сутки, участок остается стабильным. «Противник пытается закрепиться, где находим его — уничтожаем», — добавил Алаудинов. Алаудинов ранее заявил об освобождении села Борки в Курской области. Противника уничтожили и взяли в плен бойцы из подразделения «Арбат» 810-й бригады, пишет RT. Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 13 тысяч военных. Такие данные приводит Минобороны России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...