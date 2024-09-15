Алаудинов раскрыл потери ВСУ в Курской области за сутки

Алаудинов: «Ахмат» за сутки уничтожил САУ и миномет ВСУ в Курской области

16 сентября 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

«Ахмат» продолжает уничтожать противника в Курской области, говорит Апти Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Подразделения совместными усилиями уничтожили несколько единиц техники. В частности, артиллерийскую установку, миномет, несколько гексакоптеров, „Баба-Яга“. Хорошо поработали, молодцы», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. Суджанское направление в линии боевого соприкосновения особых изменения не претерпело за сутки, участок остается стабильным. «Противник пытается закрепиться, где находим его — уничтожаем», — добавил Алаудинов. Алаудинов ранее заявил об освобождении села Борки в Курской области. Противника уничтожили и взяли в плен бойцы из подразделения «Арбат» 810-й бригады, пишет RT. Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 13 тысяч военных. Такие данные приводит Минобороны России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Подразделения совместными усилиями уничтожили несколько единиц техники. В частности, артиллерийскую установку, миномет, несколько гексакоптеров, „Баба-Яга“. Хорошо поработали, молодцы», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. Суджанское направление в линии боевого соприкосновения особых изменения не претерпело за сутки, участок остается стабильным. «Противник пытается закрепиться, где находим его — уничтожаем», — добавил Алаудинов. Алаудинов ранее заявил об освобождении села Борки в Курской области. Противника уничтожили и взяли в плен бойцы из подразделения «Арбат» 810-й бригады, пишет RT. Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 13 тысяч военных. Такие данные приводит Минобороны России.