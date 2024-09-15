В «Ахмате» заявили о бегстве наемников ВСУ из Курской области

16 сентября 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Аид отметил значительное падение морального духа у противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Иностранные наемники из частных военных компаний США и Великобритании, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ в Курской области, покинули район боевых действий спустя неделю после начала атак. Об этом заявил командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид. «Здесь были серьезные ЧВК, так называемые FOG (американская частная военная компания Forward Observation Group) и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили», — передает слова Аида газета «Известия». Он также отметил, что иностранцы пробыли на этом направлении всего неделю. По словам Аида, наемники не были готовы к тяжелым боевым условиям. Он также упомянул, что иностранные специалисты на Украине обычно выполняют задачи диверсионно-разведывательных групп, снайперов и спецподразделений. Аид отметил значительное падение морального духа у противника после того, как в начале кампании российские войска нанесли удар по двум батальонам и технике. В радиоперехватах прослеживалось желание наемников покинуть зону боевых действий и просьбы о психологической помощи. Бои в Курской области продолжаются. Ранее Аид сообщал, что ситуация под контролем, несмотря на ежедневные бои с четырех утра до часу ночи. Также он отмечал, что там сейчас дислоцированы девять бригад ВСУ и несколько полков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные наемники из частных военных компаний США и Великобритании, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ в Курской области, покинули район боевых действий спустя неделю после начала атак. Об этом заявил командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид. «Здесь были серьезные ЧВК, так называемые FOG (американская частная военная компания Forward Observation Group) и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили», — передает слова Аида газета «Известия». Он также отметил, что иностранцы пробыли на этом направлении всего неделю. По словам Аида, наемники не были готовы к тяжелым боевым условиям. Он также упомянул, что иностранные специалисты на Украине обычно выполняют задачи диверсионно-разведывательных групп, снайперов и спецподразделений. Аид отметил значительное падение морального духа у противника после того, как в начале кампании российские войска нанесли удар по двум батальонам и технике. В радиоперехватах прослеживалось желание наемников покинуть зону боевых действий и просьбы о психологической помощи. Бои в Курской области продолжаются. Ранее Аид сообщал, что ситуация под контролем, несмотря на ежедневные бои с четырех утра до часу ночи. Также он отмечал, что там сейчас дислоцированы девять бригад ВСУ и несколько полков.