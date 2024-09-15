15 сентября 2024

В «Ахмате» заявили о бегстве наемников ВСУ из Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, шлем, каска, военные, оружие, вооружение, амуниция, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво
Аид отметил значительное падение морального духа у противника Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Иностранные наемники из частных военных компаний США и Великобритании, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ в Курской области, покинули район боевых действий спустя неделю после начала атак. Об этом заявил командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Здесь были серьезные ЧВК, так называемые FOG (американская частная военная компания Forward Observation Group) и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили», — передает слова Аида газета «Известия». Он также отметил, что иностранцы пробыли на этом направлении всего неделю.

По словам Аида, наемники не были готовы к тяжелым боевым условиям. Он также упомянул, что иностранные специалисты на Украине обычно выполняют задачи диверсионно-разведывательных групп, снайперов и спецподразделений. Аид отметил значительное падение морального духа у противника после того, как в начале кампании российские войска нанесли удар по двум батальонам и технике. В радиоперехватах прослеживалось желание наемников покинуть зону боевых действий и просьбы о психологической помощи.

Бои в Курской области продолжаются. Ранее Аид сообщал, что ситуация под контролем, несмотря на ежедневные бои с четырех утра до часу ночи. Также он отмечал, что там сейчас дислоцированы девять бригад ВСУ и несколько полков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранные наемники из частных военных компаний США и Великобритании, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ в Курской области, покинули район боевых действий спустя неделю после начала атак. Об этом заявил командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид. «Здесь были серьезные ЧВК, так называемые FOG (американская частная военная компания Forward Observation Group) и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили», — передает слова Аида газета «Известия». Он также отметил, что иностранцы пробыли на этом направлении всего неделю. По словам Аида, наемники не были готовы к тяжелым боевым условиям. Он также упомянул, что иностранные специалисты на Украине обычно выполняют задачи диверсионно-разведывательных групп, снайперов и спецподразделений. Аид отметил значительное падение морального духа у противника после того, как в начале кампании российские войска нанесли удар по двум батальонам и технике. В радиоперехватах прослеживалось желание наемников покинуть зону боевых действий и просьбы о психологической помощи. Бои в Курской области продолжаются. Ранее Аид сообщал, что ситуация под контролем, несмотря на ежедневные бои с четырех утра до часу ночи. Также он отмечал, что там сейчас дислоцированы девять бригад ВСУ и несколько полков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...