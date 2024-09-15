Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» рассказал об обстановке в Курской области

Командир разведгруппы «Ахмата»: обстановка в Курской области под контролем ВС РФ

16 сентября 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Бои в Курской области начинаются в четыре утра и заканчиваются в час ночи Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Обстановка в Курской области напряженная, но рабочая и полностью контролируемая. Бои начинаются рано утром, а заканчиваются ночью. Об этом рассказал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид. К. «Начинаются в четыре утра и заканчиваются в час ночи. И так без перерыва уже четыре недели. Вот и сейчас у нас работает артиллерия, перемалываем противника», — рассказал боец в беседе с «Известиями». По его словам, обстановка полностью контролируемая, есть линия обороны, и можно спокойно вести позиционные боевые действия. Боец уточнил, что на данный момент в Курской области находятся девять бригад ВСУ, также есть несколько полков. По его словам, наемники покинули территорию. Бои в Курской области начали 6 августа. Тогда ВСУ пытались прорваться в российский регион. По данным командира спецназа «Ахмат» генерала-майора Апти Алаудинова, бойцы ВС РФ активно уничтожают противника. За последние сутки российская армия уничтожила вражескую артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обстановка в Курской области напряженная, но рабочая и полностью контролируемая. Бои начинаются рано утром, а заканчиваются ночью. Об этом рассказал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид. К. «Начинаются в четыре утра и заканчиваются в час ночи. И так без перерыва уже четыре недели. Вот и сейчас у нас работает артиллерия, перемалываем противника», — рассказал боец в беседе с «Известиями». По его словам, обстановка полностью контролируемая, есть линия обороны, и можно спокойно вести позиционные боевые действия. Боец уточнил, что на данный момент в Курской области находятся девять бригад ВСУ, также есть несколько полков. По его словам, наемники покинули территорию. Бои в Курской области начали 6 августа. Тогда ВСУ пытались прорваться в российский регион. По данным командира спецназа «Ахмат» генерала-майора Апти Алаудинова, бойцы ВС РФ активно уничтожают противника. За последние сутки российская армия уничтожила вражескую артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга».