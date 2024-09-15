15 сентября 2024

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» рассказал об обстановке в Курской области

Командир разведгруппы «Ахмата»: обстановка в Курской области под контролем ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, всу, stock
Бои в Курской области начинаются в четыре утра и заканчиваются в час ночи Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Обстановка в Курской области напряженная, но рабочая и полностью контролируемая. Бои начинаются рано утром, а заканчиваются ночью. Об этом рассказал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид. К.

«Начинаются в четыре утра и заканчиваются в час ночи. И так без перерыва уже четыре недели. Вот и сейчас у нас работает артиллерия, перемалываем противника», — рассказал боец в беседе с «Известиями». По его словам, обстановка полностью контролируемая, есть линия обороны, и можно спокойно вести позиционные боевые действия.

Боец уточнил, что на данный момент в Курской области находятся девять бригад ВСУ, также есть несколько полков. По его словам, наемники покинули территорию.

Бои в Курской области начали 6 августа. Тогда ВСУ пытались прорваться в российский регион. По данным командира спецназа «Ахмат» генерала-майора Апти Алаудинова, бойцы ВС РФ активно уничтожают противника. За последние сутки российская армия уничтожила вражескую артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обстановка в Курской области напряженная, но рабочая и полностью контролируемая. Бои начинаются рано утром, а заканчиваются ночью. Об этом рассказал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид. К. «Начинаются в четыре утра и заканчиваются в час ночи. И так без перерыва уже четыре недели. Вот и сейчас у нас работает артиллерия, перемалываем противника», — рассказал боец в беседе с «Известиями». По его словам, обстановка полностью контролируемая, есть линия обороны, и можно спокойно вести позиционные боевые действия. Боец уточнил, что на данный момент в Курской области находятся девять бригад ВСУ, также есть несколько полков. По его словам, наемники покинули территорию. Бои в Курской области начали 6 августа. Тогда ВСУ пытались прорваться в российский регион. По данным командира спецназа «Ахмат» генерала-майора Апти Алаудинова, бойцы ВС РФ активно уничтожают противника. За последние сутки российская армия уничтожила вражескую артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...