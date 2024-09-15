В Екатеринбурге за шесть тысяч рублей в сутки сдают сказочный домик, оформленный по мотивам саги о Хоббитах. Внутри есть большая кровать с балдахином и парящим кольцом всевластия под потолком. Такое объявление появилось на сайте Avito.
«Добро пожаловать в домик по мотивам саги о Хоббитах… Наш сказочный домик рассчитан на четырех гостей… Первое спальное место: круглая двухметровая кровать, украшенная балдахином и парящим кольцом всевластия… В домике вы сможете погрузиться в быт жителей Шира. Балки, арка, бочки ручной работы, круглый камин и огромное количество деталей», — пишет автор объявления.
Также на территории дома есть «магическая чаша» — банный чан с подсветкой, который автор назвал «Зеркалом Галадриэль». Помимо этого, во дворе установлена фотозона «Хижина Хоббита» и беседка с качелями и гамаком.
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