15 сентября 2024
14 сентября 2024

В Екатеринбурге сдают сказочный дом Хоббита с парящим кольцом всевластия. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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"Домик хоббита" Сергея Андрюкова. Поселение Приданниково, Уйский район, Челябинская область, дом с круглыми окнами
Во дворе дома есть фотозона, чан, беседка, качели и гамак (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге за шесть тысяч рублей в сутки сдают сказочный домик, оформленный по мотивам саги о Хоббитах. Внутри есть большая кровать с балдахином и парящим кольцом всевластия под потолком. Такое объявление появилось на сайте Avito.

«Добро пожаловать в домик по мотивам саги о Хоббитах… Наш сказочный домик рассчитан на четырех гостей… Первое спальное место: круглая двухметровая кровать, украшенная балдахином и парящим кольцом всевластия… В домике вы сможете погрузиться в быт жителей Шира. Балки, арка, бочки ручной работы, круглый камин и огромное количество деталей», — пишет автор объявления.

Также на территории дома есть «магическая чаша» — банный чан с подсветкой, который автор назвал «Зеркалом Галадриэль». Помимо этого, во дворе установлена фотозона «Хижина Хоббита» и беседка с качелями и гамаком.

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В Екатеринбурге за шесть тысяч рублей в сутки сдают сказочный домик, оформленный по мотивам саги о Хоббитах. Внутри есть большая кровать с балдахином и парящим кольцом всевластия под потолком. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Добро пожаловать в домик по мотивам саги о Хоббитах… Наш сказочный домик рассчитан на четырех гостей… Первое спальное место: круглая двухметровая кровать, украшенная балдахином и парящим кольцом всевластия… В домике вы сможете погрузиться в быт жителей Шира. Балки, арка, бочки ручной работы, круглый камин и огромное количество деталей», — пишет автор объявления. Также на территории дома есть «магическая чаша» — банный чан с подсветкой, который автор назвал «Зеркалом Галадриэль». Помимо этого, во дворе установлена фотозона «Хижина Хоббита» и беседка с качелями и гамаком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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