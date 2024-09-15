В Екатеринбурге сдают сказочный дом Хоббита с парящим кольцом всевластия. Скрин

16 сентября 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Во дворе дома есть фотозона, чан, беседка, качели и гамак (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге за шесть тысяч рублей в сутки сдают сказочный домик, оформленный по мотивам саги о Хоббитах. Внутри есть большая кровать с балдахином и парящим кольцом всевластия под потолком. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Добро пожаловать в домик по мотивам саги о Хоббитах… Наш сказочный домик рассчитан на четырех гостей… Первое спальное место: круглая двухметровая кровать, украшенная балдахином и парящим кольцом всевластия… В домике вы сможете погрузиться в быт жителей Шира. Балки, арка, бочки ручной работы, круглый камин и огромное количество деталей», — пишет автор объявления. Также на территории дома есть «магическая чаша» — банный чан с подсветкой, который автор назвал «Зеркалом Галадриэль». Помимо этого, во дворе установлена фотозона «Хижина Хоббита» и беседка с качелями и гамаком. Avito Скрин: Avito Скрин: Avito Скрин: Avito Скрин: Avito Скрин: Avito Скрин: Avito Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за шесть тысяч рублей в сутки сдают сказочный домик, оформленный по мотивам саги о Хоббитах. Внутри есть большая кровать с балдахином и парящим кольцом всевластия под потолком. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Добро пожаловать в домик по мотивам саги о Хоббитах… Наш сказочный домик рассчитан на четырех гостей… Первое спальное место: круглая двухметровая кровать, украшенная балдахином и парящим кольцом всевластия… В домике вы сможете погрузиться в быт жителей Шира. Балки, арка, бочки ручной работы, круглый камин и огромное количество деталей», — пишет автор объявления. Также на территории дома есть «магическая чаша» — банный чан с подсветкой, который автор назвал «Зеркалом Галадриэль». Помимо этого, во дворе установлена фотозона «Хижина Хоббита» и беседка с качелями и гамаком.