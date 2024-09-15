15 сентября 2024

Суд разъяснил внесение Слепакова* в реестр иноагентов

ТАСС: причиной внесения Слепакова* в список иноагентов стали посты в соцсетях
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Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр Семен Слепаков. Екатеринбург, слепаков семен
Семен Слепаков пытается снять с себя статус иноагента Фото:
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Иноагенты РФ

Посты поэта и певца Семена Слепакова (признан иноагентом) в соцсетях стали причиной включения его в реестр иноагнетов. Об этом говорится в документах Мосгорсуда.

«Основанием послужили следующие обстоятельства <…> Видео от 02.10.2022, на котором Слепаков исполняет музыкальную композицию, в которой высмеивает президента Российской Федерации, намеренного применить оружие при угрозе территориальной целостности России», — говорится в тексте документов, на которые ссылается ТАСС. Видео размещено на странице Слепакова в социальной сети «ВКонтакте». На других интернет-ресурсах также выложены песни, в которых Слепаков высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в СВО.

Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Слепаков с этим решением не согласился и подал иск о снятии статуса иноагента. Замоскворецкий суд Москвы иск отклонил. Слепаков также пытается обжаловать в Верховном суде России отказ снять с него статус иностранного агента. Дату рассмотрения пока не назначили, пишет RT.

*Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов

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Посты поэта и певца Семена Слепакова (признан иноагентом) в соцсетях стали причиной включения его в реестр иноагнетов. Об этом говорится в документах Мосгорсуда. «Основанием послужили следующие обстоятельства <…> Видео от 02.10.2022, на котором Слепаков исполняет музыкальную композицию, в которой высмеивает президента Российской Федерации, намеренного применить оружие при угрозе территориальной целостности России», — говорится в тексте документов, на которые ссылается ТАСС. Видео размещено на странице Слепакова в социальной сети «ВКонтакте». На других интернет-ресурсах также выложены песни, в которых Слепаков высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в СВО. Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Слепаков с этим решением не согласился и подал иск о снятии статуса иноагента. Замоскворецкий суд Москвы иск отклонил. Слепаков также пытается обжаловать в Верховном суде России отказ снять с него статус иностранного агента. Дату рассмотрения пока не назначили, пишет RT. *Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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