Суд разъяснил внесение Слепакова* в реестр иноагентов

ТАСС: причиной внесения Слепакова* в список иноагентов стали посты в соцсетях

16 сентября 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Семен Слепаков пытается снять с себя статус иноагента Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Посты поэта и певца Семена Слепакова (признан иноагентом) в соцсетях стали причиной включения его в реестр иноагнетов. Об этом говорится в документах Мосгорсуда. «Основанием послужили следующие обстоятельства <…> Видео от 02.10.2022, на котором Слепаков исполняет музыкальную композицию, в которой высмеивает президента Российской Федерации, намеренного применить оружие при угрозе территориальной целостности России», — говорится в тексте документов, на которые ссылается ТАСС. Видео размещено на странице Слепакова в социальной сети «ВКонтакте». На других интернет-ресурсах также выложены песни, в которых Слепаков высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в СВО. Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Слепаков с этим решением не согласился и подал иск о снятии статуса иноагента. Замоскворецкий суд Москвы иск отклонил. Слепаков также пытается обжаловать в Верховном суде России отказ снять с него статус иностранного агента. Дату рассмотрения пока не назначили, пишет RT. *Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посты поэта и певца Семена Слепакова (признан иноагентом) в соцсетях стали причиной включения его в реестр иноагнетов. Об этом говорится в документах Мосгорсуда. «Основанием послужили следующие обстоятельства <…> Видео от 02.10.2022, на котором Слепаков исполняет музыкальную композицию, в которой высмеивает президента Российской Федерации, намеренного применить оружие при угрозе территориальной целостности России», — говорится в тексте документов, на которые ссылается ТАСС. Видео размещено на странице Слепакова в социальной сети «ВКонтакте». На других интернет-ресурсах также выложены песни, в которых Слепаков высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в СВО. Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Слепаков с этим решением не согласился и подал иск о снятии статуса иноагента. Замоскворецкий суд Москвы иск отклонил. Слепаков также пытается обжаловать в Верховном суде России отказ снять с него статус иностранного агента. Дату рассмотрения пока не назначили, пишет RT. *Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов