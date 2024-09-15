15 сентября 2024

Минюст заявил о получении Слепаковым* иностранного финансирования до начала СВО

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Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр Семен Слепаков. Екатеринбург, слепаков семен
Семена Слепакова признали иноагентом в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Певец Семен Слепаков (признан иноагентом) получал иностранное финансирование еще до начала спецоперации на Украине. В связи с этим он был внесен в реестр иноагентов. Об этом говорится в решении Мосгорсуда по апелляции Слепакова на внесение его в этот список.

«Слепаков является получателем опосредованного иностранного финансирования. В январе 2021 года была проведена одна соответствующая операция, с октября 2021 по декабрь 2022 года — 28 операций», — говорится в решении Мосгорсуда, передает ТАСС.

По информации Минюста, Слепаков был внесен в список 14 апреля 2023 года за поддержку из-за рубежа, выступление против спецоперации на Украине и формирование негативного отношения к военной службе. Слепаков обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен, что подтвердила апелляционная инстанция.

Кроме того, Слепакова внесли в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, указано в судебных документах, передает РИА Новости. Там уточнили, что анализ распространяемых Слепаковым материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности.

Слепаков обжаловал в Верховном суде статус иноагента. Он просит снять с него этот статус, рассказали в пресс-службе суда.

*Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов

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Певец Семен Слепаков (признан иноагентом) получал иностранное финансирование еще до начала спецоперации на Украине. В связи с этим он был внесен в реестр иноагентов. Об этом говорится в решении Мосгорсуда по апелляции Слепакова на внесение его в этот список. «Слепаков является получателем опосредованного иностранного финансирования. В январе 2021 года была проведена одна соответствующая операция, с октября 2021 по декабрь 2022 года — 28 операций», — говорится в решении Мосгорсуда, передает ТАСС. По информации Минюста, Слепаков был внесен в список 14 апреля 2023 года за поддержку из-за рубежа, выступление против спецоперации на Украине и формирование негативного отношения к военной службе. Слепаков обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен, что подтвердила апелляционная инстанция. Кроме того, Слепакова внесли в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, указано в судебных документах, передает РИА Новости. Там уточнили, что анализ распространяемых Слепаковым материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности. Слепаков обжаловал в Верховном суде статус иноагента. Он просит снять с него этот статус, рассказали в пресс-службе суда. *Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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