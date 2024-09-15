Минюст заявил о получении Слепаковым* иностранного финансирования до начала СВО

16 сентября 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Семена Слепакова признали иноагентом в 2023 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Певец Семен Слепаков (признан иноагентом) получал иностранное финансирование еще до начала спецоперации на Украине. В связи с этим он был внесен в реестр иноагентов. Об этом говорится в решении Мосгорсуда по апелляции Слепакова на внесение его в этот список. «Слепаков является получателем опосредованного иностранного финансирования. В январе 2021 года была проведена одна соответствующая операция, с октября 2021 по декабрь 2022 года — 28 операций», — говорится в решении Мосгорсуда, передает ТАСС. По информации Минюста, Слепаков был внесен в список 14 апреля 2023 года за поддержку из-за рубежа, выступление против спецоперации на Украине и формирование негативного отношения к военной службе. Слепаков обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен, что подтвердила апелляционная инстанция. Кроме того, Слепакова внесли в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, указано в судебных документах, передает РИА Новости. Там уточнили, что анализ распространяемых Слепаковым материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности. Слепаков обжаловал в Верховном суде статус иноагента. Он просит снять с него этот статус, рассказали в пресс-службе суда. *Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Семен Слепаков (признан иноагентом) получал иностранное финансирование еще до начала спецоперации на Украине. В связи с этим он был внесен в реестр иноагентов. Об этом говорится в решении Мосгорсуда по апелляции Слепакова на внесение его в этот список. «Слепаков является получателем опосредованного иностранного финансирования. В январе 2021 года была проведена одна соответствующая операция, с октября 2021 по декабрь 2022 года — 28 операций», — говорится в решении Мосгорсуда, передает ТАСС. По информации Минюста, Слепаков был внесен в список 14 апреля 2023 года за поддержку из-за рубежа, выступление против спецоперации на Украине и формирование негативного отношения к военной службе. Слепаков обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен, что подтвердила апелляционная инстанция. Кроме того, Слепакова внесли в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, указано в судебных документах, передает РИА Новости. Там уточнили, что анализ распространяемых Слепаковым материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности. Слепаков обжаловал в Верховном суде статус иноагента. Он просит снять с него этот статус, рассказали в пресс-службе суда. *Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов