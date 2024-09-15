Polymarket: шансы Трампа на победу на выборах повысились после второго покушения

Американские букмекеры увеличили шансы экс-президента Дональда Трампа на победу в предстоящих президентских выборах в США. Это произошло после сообщений о втором предполагаемом покушении на политика.
«Вероятность победы Трампа на выборах составляет 50%. Шансы действующего вице-президента США Камалы Харрис оцениваются букмекерами чуть ниже — в 49%», — передает онлайн-платформа Polymarket.
Ранее стало известно, что неизвестный мужчина направил автомат АК-47 на Дональда Трампа в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, секретная служба открыла огонь до того, как подозреваемый успел выстрелить, пишет RT. Позже стало известно имя подозреваемого. Речь идет о 58-летнем Райане Уэсли Руте с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ.
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