Polymarket: шансы Трампа на победу на выборах повысились после второго покушения

16 сентября 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

Вероятность победы Трампа на выборах составляет 50%, сообщает Polymarket Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Американские букмекеры увеличили шансы экс-президента Дональда Трампа на победу в предстоящих президентских выборах в США. Это произошло после сообщений о втором предполагаемом покушении на политика. Новость по теме На Трампа совершено новое покушение: детали инцидента «Вероятность победы Трампа на выборах составляет 50%. Шансы действующего вице-президента США Камалы Харрис оцениваются букмекерами чуть ниже — в 49%», — передает онлайн-платформа Polymarket. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина направил автомат АК-47 на Дональда Трампа в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, секретная служба открыла огонь до того, как подозреваемый успел выстрелить, пишет RT. Позже стало известно имя подозреваемого. Речь идет о 58-летнем Райане Уэсли Руте с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские букмекеры увеличили шансы экс-президента Дональда Трампа на победу в предстоящих президентских выборах в США. Это произошло после сообщений о втором предполагаемом покушении на политика. «Вероятность победы Трампа на выборах составляет 50%. Шансы действующего вице-президента США Камалы Харрис оцениваются букмекерами чуть ниже — в 49%», — передает онлайн-платформа Polymarket. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина направил автомат АК-47 на Дональда Трампа в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, секретная служба открыла огонь до того, как подозреваемый успел выстрелить, пишет RT. Позже стало известно имя подозреваемого. Речь идет о 58-летнем Райане Уэсли Руте с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ.