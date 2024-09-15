15 сентября 2024

Polymarket: шансы Трампа на победу на выборах повысились после второго покушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Вероятность победы Трампа на выборах составляет 50%, сообщает Polymarket Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Американские букмекеры увеличили шансы экс-президента Дональда Трампа на победу в предстоящих президентских выборах в США. Это произошло после сообщений о втором предполагаемом покушении на политика.

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«Вероятность победы Трампа на выборах составляет 50%. Шансы действующего вице-президента США Камалы Харрис оцениваются букмекерами чуть ниже — в 49%», — передает онлайн-платформа Polymarket.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина направил автомат АК-47 на Дональда Трампа в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, секретная служба открыла огонь до того, как подозреваемый успел выстрелить, пишет RT. Позже стало известно имя подозреваемого. Речь идет о 58-летнем Райане Уэсли Руте с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ.

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Американские букмекеры увеличили шансы экс-президента Дональда Трампа на победу в предстоящих президентских выборах в США. Это произошло после сообщений о втором предполагаемом покушении на политика. «Вероятность победы Трампа на выборах составляет 50%. Шансы действующего вице-президента США Камалы Харрис оцениваются букмекерами чуть ниже — в 49%», — передает онлайн-платформа Polymarket. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина направил автомат АК-47 на Дональда Трампа в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, секретная служба открыла огонь до того, как подозреваемый успел выстрелить, пишет RT. Позже стало известно имя подозреваемого. Речь идет о 58-летнем Райане Уэсли Руте с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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