Дым в автобусе пошел резко, сообщают очевидцы (архивное фото)
Пассажирский автобус №31 сгорел на остановке утром 16 сентября в Миассе (Челябинская область). Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном ГУ МСЧ России.
«Было возгорание пассажирского автобуса, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Пассажирский автобус загорелся на остановке. «Дым пошел резко», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям, автобус полностью выгорел. Столб дыма был виден далеко от места ЧП.
Пассажирский автобус выгорел полностью
Вот что осталось от автобуса
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