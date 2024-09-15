15 сентября 2024
14 сентября 2024

Пассажирский автобус сгорел на остановке утром в Миассе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дым в автобусе пошел резко, сообщают очевидцы (архивное фото) Фото:

Пассажирский автобус №31 сгорел на остановке утром 16 сентября в Миассе (Челябинская область). Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном ГУ МСЧ России.

«Было возгорание пассажирского автобуса, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пассажирский автобус загорелся на остановке. «Дым пошел резко», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям, автобус полностью выгорел. Столб дыма был виден далеко от места ЧП.

Пассажирский автобус выгорел полностью
Пассажирский автобус выгорел полностью
Вот что осталось от автобуса
Вот что осталось от автобуса

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Пассажирский автобус №31 сгорел на остановке утром 16 сентября в Миассе (Челябинская область). Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном ГУ МСЧ России. «Было возгорание пассажирского автобуса, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Пассажирский автобус загорелся на остановке. «Дым пошел резко», — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям, автобус полностью выгорел. Столб дыма был виден далеко от места ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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