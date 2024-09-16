Украинские десантники попросили Киев забрать их из плена

Попавшие в плен под Курском десантники ВСУ попросили власти Украины забрать их
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ВСУ, которые были взяты в плен в Курской области, попросили Киев забрать их домой
Бойцы ВСУ, которые были взяты в плен в Курской области, попросили Киев забрать их домой Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые были взяты в плен в Курской области, обратились к властям Украины с просьбой о скорейшем освобождении их из плена. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства.

«ВСУшник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их „кинуло“, и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области», — заявил РИА Новости представитель структур. Он также уточнил, что пленные украинские бойцы на допросе рассказали, что их командование специально не забирает погибших и раненных солдат ВСУ.

ВСУ предприняли наступательные действия 6 августа с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было пресечено. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, потери российской армии в ходе данных боевых столкновений значительно меньше, чем у украинской стороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые были взяты в плен в Курской области, обратились к властям Украины с просьбой о скорейшем освобождении их из плена. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства. «ВСУшник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их „кинуло“, и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области», — заявил РИА Новости представитель структур. Он также уточнил, что пленные украинские бойцы на допросе рассказали, что их командование специально не забирает погибших и раненных солдат ВСУ. ВСУ предприняли наступательные действия 6 августа с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было пресечено. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, потери российской армии в ходе данных боевых столкновений значительно меньше, чем у украинской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...