Украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые были взяты в плен в Курской области, обратились к властям Украины с просьбой о скорейшем освобождении их из плена. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства.
«ВСУшник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их „кинуло“, и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области», — заявил РИА Новости представитель структур. Он также уточнил, что пленные украинские бойцы на допросе рассказали, что их командование специально не забирает погибших и раненных солдат ВСУ.
ВСУ предприняли наступательные действия 6 августа с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было пресечено. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, потери российской армии в ходе данных боевых столкновений значительно меньше, чем у украинской стороны.
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