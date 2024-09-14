Алаудинов рассказал о потерях России и ВСУ в Курской области

Потери в ходе боевых действий в Курской области у российской армии намного ниже, чем у ВСУ. Об этом рассказал замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов на видео.
«Мы [противника] ежедневно уничтожаем пачками. Да, мы тоже несём потери, но все равно, если сравнить соотношения наших потерь, то потери у противника, я опять же могу заверить, намного выше, чем наши», — заявил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.
Ранее стало известно о местонахождении нацбатальона ВСУ «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией) под Курском. Об этом сообщил Алаудинов после взятия пленных боевиков из 41-бригады украинской армии.
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