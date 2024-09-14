14 сентября 2024

Алаудинов рассказал о потерях России и ВСУ в Курской области

Алаудинов: потери украинской армии в Курской области намного выше, чем у ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов сообщил, что ВС РФ в большом количестве уничтожают противника под Курском
Алаудинов сообщил, что ВС РФ в большом количестве уничтожают противника под Курском Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Потери в ходе боевых действий в Курской области у российской армии намного ниже, чем у ВСУ. Об этом рассказал замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов на видео.

«Мы [противника] ежедневно уничтожаем пачками. Да, мы тоже несём потери, но все равно, если сравнить соотношения наших потерь, то потери у противника, я опять же могу заверить, намного выше, чем наши», — заявил Алаудинов на видео в своем telegram-канале. 

Ранее стало известно о местонахождении нацбатальона ВСУ «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией) под Курском. Об этом сообщил Алаудинов после взятия пленных боевиков из 41-бригады украинской армии.

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Потери в ходе боевых действий в Курской области у российской армии намного ниже, чем у ВСУ. Об этом рассказал замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов на видео. «Мы [противника] ежедневно уничтожаем пачками. Да, мы тоже несём потери, но все равно, если сравнить соотношения наших потерь, то потери у противника, я опять же могу заверить, намного выше, чем наши», — заявил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.  Ранее стало известно о местонахождении нацбатальона ВСУ «Кракен» (признан в России террористической и запрещенной организацией) под Курском. Об этом сообщил Алаудинов после взятия пленных боевиков из 41-бригады украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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