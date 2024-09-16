Врач рассказала, чем полезны опята для жителей мегаполисов

Диетолог Будасси: опята способны помочь в борьбе против вирусов

16 сентября 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

В 100 граммах опят содержится 2,6 грамма белков, 7,8 углеводов и 0,2 жиров Фото: T/CC BY-SA 2.0/Flickr Опята давно известны не только как вкусный, но и полезный гриб, особенно для жителей крупных городов. О том, как этот продукт помогает бороться с депрессией и простудой, рассказала врач-диетолог Маргарита Будасси. Чем полезны опята Опята обладают рядом полезных свойств, среди которых иммуномодулирующие и антибактериальные, отмечает Будасси. Так, эти грибы способствуют повышению уровня гемоглобина, что очень важно для жителей мегаполисов, испытывающих постоянные стрессы. Йод, фосфор, и калий в составе опят поддерживают работу нервной и репродуктивной систем организма. Также эти грибы могут помочь при похудении. «На 100 грамм опят приходится 2,6 граммов белков, 7,8 углеводов и 0,2 жиров. Поэтому они идеально подходят тем, кто хочет сохранить прекрасную фигуру или снизить вес на фоне регулярных и правильных физических нагрузок», — рассказала Будасси «Новосибирским новостям». В 100 граммах опят содержится всего 20 калорий, а еще эти грибы надолго дают ощущение сытости. Часто опята, называемые природным антибиотиком, полезны при борьбе с простудными заболеваниями. Они содержат множество витаминов и противовирусных веществ. Также эти грибы помогают в борьбе с кишечной палочкой и стафилококком. Противопоказания При всей видимой пользе опят, Роспотребнадзор не рекомендует людям, имеющим проблемы с желудком, есть большое количество грибов. Это может вызвать диарею или другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также не стоит злоупотреблять опятами людям с болезнями печени и почек, а также детям до десяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опята давно известны не только как вкусный, но и полезный гриб, особенно для жителей крупных городов. О том, как этот продукт помогает бороться с депрессией и простудой, рассказала врач-диетолог Маргарита Будасси. Опята обладают рядом полезных свойств, среди которых иммуномодулирующие и антибактериальные, отмечает Будасси. Так, эти грибы способствуют повышению уровня гемоглобина, что очень важно для жителей мегаполисов, испытывающих постоянные стрессы. Йод, фосфор, и калий в составе опят поддерживают работу нервной и репродуктивной систем организма. Также эти грибы могут помочь при похудении. «На 100 грамм опят приходится 2,6 граммов белков, 7,8 углеводов и 0,2 жиров. Поэтому они идеально подходят тем, кто хочет сохранить прекрасную фигуру или снизить вес на фоне регулярных и правильных физических нагрузок», — рассказала Будасси «Новосибирским новостям». В 100 граммах опят содержится всего 20 калорий, а еще эти грибы надолго дают ощущение сытости. Часто опята, называемые природным антибиотиком, полезны при борьбе с простудными заболеваниями. Они содержат множество витаминов и противовирусных веществ. Также эти грибы помогают в борьбе с кишечной палочкой и стафилококком. При всей видимой пользе опят, Роспотребнадзор не рекомендует людям, имеющим проблемы с желудком, есть большое количество грибов. Это может вызвать диарею или другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также не стоит злоупотреблять опятами людям с болезнями печени и почек, а также детям до десяти лет.