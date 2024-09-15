Чиновница свердловского правительства устроила поножовщину

16 сентября 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Конфликт между бухгалтером и ее сожителем произошел на почве ревности (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бухгалтер управления делами губернатора Свердловской области нанесла ножевое ранение сожителю во время застолья — на почве ревности. Женщина во всем призналась и находится под подпиской о невыезде, рассказал URA.RU источник. «Врач скорой помощи сообщил в полицию, что с улицы Круговая в больницу доставлен 50-летний мужчина с ножевым ранением. Выяснилось, что пострадавший выпивал со своей сожительницей, 39-летним бухгалтером управления делами губернатора. Они повздорили на почве ревности, и мужчина врезал даме кулаком в лицо. Та схватила кухонный нож и наотмашь ударила сожителя в живот», — рассказал собеседник агентства. Мужчина получил ранение тонкой кишки и другие травмы, сейчас он в 24-й больнице. Его сожительница допрошена, она во всем призналась и помещена под подписку о невыезде. «По данному факту отделом полиции №13 возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 111 „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — подтвердили информацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бухгалтер управления делами губернатора Свердловской области нанесла ножевое ранение сожителю во время застолья — на почве ревности. Женщина во всем призналась и находится под подпиской о невыезде, рассказал URA.RU источник. «Врач скорой помощи сообщил в полицию, что с улицы Круговая в больницу доставлен 50-летний мужчина с ножевым ранением. Выяснилось, что пострадавший выпивал со своей сожительницей, 39-летним бухгалтером управления делами губернатора. Они повздорили на почве ревности, и мужчина врезал даме кулаком в лицо. Та схватила кухонный нож и наотмашь ударила сожителя в живот», — рассказал собеседник агентства. Мужчина получил ранение тонкой кишки и другие травмы, сейчас он в 24-й больнице. Его сожительница допрошена, она во всем призналась и помещена под подписку о невыезде. «По данному факту отделом полиции №13 возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 111 „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — подтвердили информацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.