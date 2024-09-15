15 сентября 2024

Чиновница свердловского правительства устроила поножовщину

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Конфликт между бухгалтером и ее сожителем произошел на почве ревности (архивное фото) Фото:

Бухгалтер управления делами губернатора Свердловской области нанесла ножевое ранение сожителю во время застолья — на почве ревности. Женщина во всем призналась и находится под подпиской о невыезде, рассказал URA.RU источник.

«Врач скорой помощи сообщил в полицию, что с улицы Круговая в больницу доставлен 50-летний мужчина с ножевым ранением. Выяснилось, что пострадавший выпивал со своей сожительницей, 39-летним бухгалтером управления делами губернатора. Они повздорили на почве ревности, и мужчина врезал даме кулаком в лицо. Та схватила кухонный нож и наотмашь ударила сожителя в живот», — рассказал собеседник агентства.

Мужчина получил ранение тонкой кишки и другие травмы, сейчас он в 24-й больнице. Его сожительница допрошена, она во всем призналась и помещена под подписку о невыезде. «По данному факту отделом полиции №13 возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 111 „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — подтвердили информацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Бухгалтер управления делами губернатора Свердловской области нанесла ножевое ранение сожителю во время застолья — на почве ревности. Женщина во всем призналась и находится под подпиской о невыезде, рассказал URA.RU источник. «Врач скорой помощи сообщил в полицию, что с улицы Круговая в больницу доставлен 50-летний мужчина с ножевым ранением. Выяснилось, что пострадавший выпивал со своей сожительницей, 39-летним бухгалтером управления делами губернатора. Они повздорили на почве ревности, и мужчина врезал даме кулаком в лицо. Та схватила кухонный нож и наотмашь ударила сожителя в живот», — рассказал собеседник агентства. Мужчина получил ранение тонкой кишки и другие травмы, сейчас он в 24-й больнице. Его сожительница допрошена, она во всем призналась и помещена под подписку о невыезде. «По данному факту отделом полиции №13 возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 111 „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — подтвердили информацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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