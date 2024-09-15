Пропавшую под Екатеринбургом девочку нашли с пробитой головой и переломом

16 сентября 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Ребенка нашли утром 16 сентября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пропавшую в селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) 12-летнюю девочку нашли утром 16 сентября в тяжелом состоянии. У ребенка пробита голова и сломана кисть руки. Пострадавшую госпитализировали, рассказал один из очевидцев. «Найдена в тяжелом состоянии. Увезли в больницу. Как я понял, голова пробита в двух местах, и кисть руки сломана», — написал пользователь в социальной сети «ВКонтакте». Он предположил, что на девочку кто-то напал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Ребенок пропал 15 сентября в момент, когда находился на базе отдыха «Солнечный остров». Поисками занимались спасатели из отряда «Прорыв» и сотрудники полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавшую в селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) 12-летнюю девочку нашли утром 16 сентября в тяжелом состоянии. У ребенка пробита голова и сломана кисть руки. Пострадавшую госпитализировали, рассказал один из очевидцев. «Найдена в тяжелом состоянии. Увезли в больницу. Как я понял, голова пробита в двух местах, и кисть руки сломана», — написал пользователь в социальной сети «ВКонтакте». Он предположил, что на девочку кто-то напал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Ребенок пропал 15 сентября в момент, когда находился на базе отдыха «Солнечный остров». Поисками занимались спасатели из отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.