15 сентября 2024

Пропавшую под Екатеринбургом девочку нашли с пробитой головой и переломом

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
Ребенка нашли утром 16 сентября (архивное фото) Фото:

Пропавшую в селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) 12-летнюю девочку нашли утром 16 сентября в тяжелом состоянии. У ребенка пробита голова и сломана кисть руки. Пострадавшую госпитализировали, рассказал один из очевидцев.

«Найдена в тяжелом состоянии. Увезли в больницу. Как я понял, голова пробита в двух местах, и кисть руки сломана», — написал пользователь в социальной сети «ВКонтакте». Он предположил, что на девочку кто-то напал.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ребенок пропал 15 сентября в момент, когда находился на базе отдыха «Солнечный остров». Поисками занимались спасатели из отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.

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Пропавшую в селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) 12-летнюю девочку нашли утром 16 сентября в тяжелом состоянии. У ребенка пробита голова и сломана кисть руки. Пострадавшую госпитализировали, рассказал один из очевидцев. «Найдена в тяжелом состоянии. Увезли в больницу. Как я понял, голова пробита в двух местах, и кисть руки сломана», — написал пользователь в социальной сети «ВКонтакте». Он предположил, что на девочку кто-то напал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Ребенок пропал 15 сентября в момент, когда находился на базе отдыха «Солнечный остров». Поисками занимались спасатели из отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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