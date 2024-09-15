Пропавшую под Екатеринбургом девочку нашли с пробитой головой и переломом

Пропавшую в селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область) 12-летнюю девочку нашли утром 16 сентября в тяжелом состоянии. У ребенка пробита голова и сломана кисть руки. Пострадавшую госпитализировали, рассказал один из очевидцев.
«Найдена в тяжелом состоянии. Увезли в больницу. Как я понял, голова пробита в двух местах, и кисть руки сломана», — написал пользователь в социальной сети «ВКонтакте». Он предположил, что на девочку кто-то напал.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Ребенок пропал 15 сентября в момент, когда находился на базе отдыха «Солнечный остров». Поисками занимались спасатели из отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.
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