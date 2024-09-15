15 сентября 2024

Самолет в Москву задержали в аэропорту Челябинска почти на семь часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча чемпионов параолимпиады во Франции в аэропорту Курчатов. Челябинск, аэропорт, табло, расписание
Челябинцам придется ждать вылета в столицу 6,5 часа Фото:

Рейс «Аэрофлота» из Челябинска в Москву задержали в аэропорту 16 сентября. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту Челябинска задержан к вылету рейс №1533 авиакомпании „Аэрофлот“ сообщением Челябинск-Москва. Время вылета по расписанию 07:10. Планируемое время вылета 13:35 минут», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там также добавили, что причины задержки носят технический характер. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле прокуратуры.

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Рейс «Аэрофлота» из Челябинска в Москву задержали в аэропорту 16 сентября. Об этом сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. «В аэропорту Челябинска задержан к вылету рейс №1533 авиакомпании „Аэрофлот“ сообщением Челябинск-Москва. Время вылета по расписанию 07:10. Планируемое время вылета 13:35 минут», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Там также добавили, что причины задержки носят технический характер. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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