Челябинский школьник напал с молотком на одноклассников

16 сентября 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Ученик принес в школу молоток Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 13-летний школьник утром 16 сентября напал с молотком на одноклассников. Одну из пострадавших девочек госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказал URA.RU источник. «Инцидент произошел в коррекционной школе. Подросток достал молоток и напал с ним на одноклассников. Одна из девочек получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Также есть еще один пострадавший», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там на звонок не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 13-летний школьник утром 16 сентября напал с молотком на одноклассников. Одну из пострадавших девочек госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказал URA.RU источник. «Инцидент произошел в коррекционной школе. Подросток достал молоток и напал с ним на одноклассников. Одна из девочек получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Также есть еще один пострадавший», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там на звонок не ответили.