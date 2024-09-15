Челябинский школьник напал с молотком на одноклассников

Ученик принес в школу молоток
В Челябинске 13-летний школьник утром 16 сентября напал с молотком на одноклассников. Одну из пострадавших девочек госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказал URA.RU источник.
«Инцидент произошел в коррекционной школе. Подросток достал молоток и напал с ним на одноклассников. Одна из девочек получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Также есть еще один пострадавший», — рассказал источник.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там на звонок не ответили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!