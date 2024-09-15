15 сентября 2024

Челябинский школьник напал с молотком на одноклассников

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Ученик принес в школу молоток Фото:

В Челябинске 13-летний школьник утром 16 сентября напал с молотком на одноклассников. Одну из пострадавших девочек госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказал URA.RU источник.

«Инцидент произошел в коррекционной школе. Подросток достал молоток и напал с ним на одноклассников. Одна из девочек получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Также есть еще один пострадавший», — рассказал источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там на звонок не ответили.

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В Челябинске 13-летний школьник утром 16 сентября напал с молотком на одноклассников. Одну из пострадавших девочек госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказал URA.RU источник. «Инцидент произошел в коррекционной школе. Подросток достал молоток и напал с ним на одноклассников. Одна из девочек получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Также есть еще один пострадавший», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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