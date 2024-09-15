15 сентября 2024
14 сентября 2024

Двое пермяков устроили стрельбу с балкона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки вышли на балкон и открыли стрельбу
Пермяки вышли на балкон и открыли стрельбу Фото:

В Перми двое молодых людей открыли стрельбу, стоя на балконе. Фотографию с места событий опубликовали очевидцы в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Гайва два молодых человека стреляют с балкона дома», — написал автор поста. На опубликованных кадрах видно, как один из пермяков целится сначала вверх, а потом уже вниз.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в полиции обнаружили противоправную деятельность пермяков в ходе мониторинга соцсетей. Сейчас проводится проверка и устанавливается достоверность опубликованной информации.

Пермяки вышли на балкон, чтобы пострелять
Пермяки вышли на балкон, чтобы пострелять
Фото:
Из какого оружия была стрельба непонятно
Из какого оружия была стрельба непонятно
Фото:

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В Перми двое молодых людей открыли стрельбу, стоя на балконе. Фотографию с места событий опубликовали очевидцы в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В микрорайоне Гайва два молодых человека стреляют с балкона дома», — написал автор поста. На опубликованных кадрах видно, как один из пермяков целится сначала вверх, а потом уже вниз. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в полиции обнаружили противоправную деятельность пермяков в ходе мониторинга соцсетей. Сейчас проводится проверка и устанавливается достоверность опубликованной информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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