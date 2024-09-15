Пермяки вышли на балкон и открыли стрельбу
В Перми двое молодых людей открыли стрельбу, стоя на балконе. Фотографию с места событий опубликовали очевидцы в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«В микрорайоне Гайва два молодых человека стреляют с балкона дома», — написал автор поста. На опубликованных кадрах видно, как один из пермяков целится сначала вверх, а потом уже вниз.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в полиции обнаружили противоправную деятельность пермяков в ходе мониторинга соцсетей. Сейчас проводится проверка и устанавливается достоверность опубликованной информации.
Пермяки вышли на балкон, чтобы пострелять
Из какого оружия была стрельба непонятно
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!