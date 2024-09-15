«Никогда не доила козу»: пермская модель-блогер вместо Дубая оказалась в глухой деревне

Модель из Перми Ольга Абрамович испытала себя в реалити «Первые на деревне»

16 сентября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Модель Ольга Абрамович дарит красоту всему миру Фото: канал ТНТ 16 сентября на ТНТ состоится премьера шоу «Первые на деревне». Участники реалити были уверены, что поедут в Дубай. Но новой локацией стала обычная деревня, где вместо шестизвездочного отеля — русская изба, а all inclusive — это огород и курятник, сон на ящиках с сеном и уличный душ с холодной водой. Среди участников проекта пермячка — популярный блогер, модель Ольга Абрамович. Мы поговорили с Ольгой о юности, пути к известности, участии в проекте и родном крае. — Ольга, вы родились на севере Пермского края и наверняка знаете, что такое реальная деревня. Опыт на реалити сильно отличается от вашего? Чем? — Конечно, я знаю, что такое деревня. Но, к примеру, я никогда не доила козу, не загоняла кур в курятник, не колола дрова, не готовила гречу в печи и не принимала ледяной душ на улице. Я не знаю, как пахнет навоз. (Смеется). Но я знаю, что такое жить в селе, правда в более комфортных условиях. Максимум, что я делала, это собирала укроп, морковь, томаты и сажала картошку. Реалити сильно отличается от моего опыта «комфортной» жизни в селе. Это вам не шикарный дом со всеми удобствами! Но я даже не могла представить, что мне когда-нибудь придется промывать свои волосы ледяным душем в течение 15 минут. У меня буквально промерзла голова! Человек быстро привыкает ко всему: и к хорошему, и к плохому, в том числе и к жизни без удобств. За время проекта я очень привыкла к нашей деревне, даже не хотела уезжать оттуда. Теперь моя душа рвется поближе к природе и загородной жизни. Кстати, в Перми я тоже жила за городом долгое время, готовила ужины своему бывшему мужу, мне это было в кайф. На удивление я умею хорошо готовить. (Улыбается). Ольга Абрамович на съемках проекта «Первые на деревне» Фото: канал ТНТ — В 15 лет вы покинули малую родину и отправились в Пермь. Почему? Как вы решились на этот шаг? В 15 лет я уехала от родителей. Помню, у меня был дневник, там мы переписывались с подругой. Я писала о том, что не вижу себя в родном городе, что хочу развития, достижения высоких целей, хочу идти только вперед. Тогда мне было 14-15 лет. Я понимала, что здесь я не могу раскрыть весь свой потенциал. Искала смысл жизни, философствовала, как ребенок. Родителям об этом не говорила. Когда в 9-м классе нужно было идти сдавать экзамены, я сказала, что, если мне не разрешат переехать учиться в Пермь, я специально провалю все экзамены. Папа никак не отреагировал, а мама расстроилась. Но потом все успокоились, я сдала экзамены, и меня отправили учиться в колледж в Пермь. Мне было не страшно жить одной в другом городе. У меня такое нутро, мне нужно рисковать, двигаться вперед. Есть во мне какая-то определенная безбашенность. В Перми я сначала жила у бабушки, какой-то далекой родственницы, помогала ей убираться в квартире, ухаживала за ней, готовила еду. Через год родители купили здесь квартиру, и я стала жить одна и больше общаться с друзьями. Я очень быстро влилась в компанию так называемой пермской «золотой молодежи». Это были не только мажоры, но и люди, которые проявляли себя творчески. Я быстро попала в модельное агентство, директор которого меня увидела случайно на съемке. Вскоре меня сделали лицом этого агентства. Я благодарна всем, кого встретила в начале своего пути. Без той поддержки, которую мне дали в Перми, я не была бы настолько уверена в себе. Люди у нас добрые и открытые. Мне говорили: «Оля, ты очень красивая, у тебя все получится, ты классная!». Пермь дала мне очень хороший фундамент. Я попала в тусовку людей, которые чего-то достигли, а не просто прожигали свою жизнь. Когда в детстве кто-то из девочек меня обижал, я приходила домой и плакала. Мама мне говорила: «Оля, жизнь покажет, кто где будет. Не реагируй сейчас на это». Мамина фраза сыграла свою роль. Так и происходит в жизни. Смотри на действия людей, на бэкграунд человека. — Судя по соцсетям, после съемок шоу вы приехали в Пермский край к папе? Часто ли приезжаете на родину? Что вам нравится в деревенской жизни, а что нет? Возможно, черпаете здесь вдохновение или что-то еще? После съемок я полетела в Пермь. Была радость и предвкушение, потому что я год не видела папу. У меня был сумасшедший год. Это «джипси-лайф» — цыганская жизнь. Я встретила парня, сначала мы жили два месяца на Бали, потом три месяца в Сочи, потом в Москве, в Европе, в Париже. Был год на чемоданах, когда не знаешь, что будет через месяц. В таких условиях сложно планировать свою жизнь, сложно развиваться, потому что все получается неорганизованно. Но с другой стороны — это расширяет сознание. Я обожаю ездить туда, где родилась, раз в год. Раньше получалось чаще, но из-за того, что сейчас летаю по всему миру, времени стало не так много. Это такая ностальгия, когда я еду за рулем, до папы. Это трасса моего детства, потому что раньше я обожала ездить с родителями до Перми из нашего села. Это предвкушение чего-то незнакомого. Ты не знаешь, что будет дальше, тебе интересно. И сейчас, когда я еду по этой дороге домой, я ощущаю гордость за себя, за то, что проделала этот путь, не сдалась и нигде с него не сошла. По сути, я возвращаюсь к папе с чувством выполненного долга. Я знаю, что дальше все шаги мне будут даваться еще легче. Допустим, хочу перевезти папу в Пермь или в другое место, я знаю, что уже могу купить участок и дом для него и помогать ему. Я уверена, папа будет гордиться мной, но по-настоящему счастлив он будет не от таких подарков, а когда я встречу своего человека и любовь. Я все еще та маленькая девочка, та Олечка, которая хочет поддержки и защиты, но в ней уже сидит сильный, взрослый, зрелый человек, который может самостоятельно распоряжаться своей жизнью, может помочь родителям. Все смотрят на меня, видят блондинку, которая улыбается, сияет от счастья, а я просто такая внутри. Я улыбаюсь, я легкая, дружелюбная, открытая, искренняя, это я себя сделала, это мой подход к жизни. Многие люди воспринимают это, как инфантильность. Мудрые видят, что стоит за этим. А за этим всегда стоит сильный человек, который сам выбрал такой путь и нужно иметь внутренний стержень, чтобы двигаться по нему. Всегда нужно смотреть вглубь, а не просто на образ человека. Мне важно то место, где я родилась, я этим горжусь. Я приезжаю к маме на кладбище, разговариваю с ней откровенно. Делюсь тем, что у меня внутри, и чего хочу по-настоящему. Прошу где-то помочь, направить меня, дать мне сил пройти через сложные этапы. Как будто получаю защиту и поддержку. Мне сильно этого не хватает. Ольга — успешная модель Фото предоставлено каналом ТНТ — Ольга, поделитесь, пожалуйста, какие ощущения от проекта «Первые на деревне» на ТНТ? Это Ваше первое «реалити»? Есть ли желание дальше участвовать в подобных шоу? Это было мое первое реалити. Меня раньше приглашали и в шоу «Холостяк», и в другие проекты, но я считала, что мне это не нужно, была замужем — было не до этого. Я в восторге от шоу «Первые на деревне»! Как будто я подсела на стресс и адреналин. Хочу еще! Задумываюсь о «Последнем герое»? Почему нет? (Улыбается). Идея шоу «Первые на деревне» в том, чтобы «перевоспитать» столичных гламурных звезд. Как считаете, изменило ли вас участие в шоу? Какой, на ваш взгляд, посыл проекта? Это очередная переоценка ценностей. В обычной жизни у нас огромное разнообразие всего. Когда живешь, имея такой выбор, ты перестаешь чувствовать вкус настоящей жизни, забываешь про самые важные ценности. Иногда кажется, что ты в гонке, но я стараюсь удерживать баланс в жизни. На проекте произошла трансформация позиционирования себя в обществе — как меня видят люди, то, как я себя ставлю в команде. Попытки мной манипулировать, где-то меня поменять, не будут удачными, потому что я уже сформирована, как личность. — Чем вы сейчас занимаетесь кроме съемок на ТНТ? В каких проектах заняты? Сейчас я работаю над созданием своего бренда, все делаю самостоятельно, с нуля. Конечно, очень хотелось купить себе что-то классное, но я решила инвестировать в развитие. У меня есть опыт удачных инвестиций, которые закрывают мои потребности по сей день. Также делаю апгрейд своего гайда по тренировкам и питанию. Моя подруга тренер, и наш тандем должен приносить пользу людям. — Все отмечают, что вы добились популярности, благодаря социальным сетям. Что нужно, чтобы добиться чего-то реального с помощью соцсетей? Можете дать советы молодым девушкам? Могу дать один совет, который поможет в любом деле — это дисциплина. Я могла бы добиться большего, но мои ставки были не только на карьеру, но и семью. Мне хочется быть полноценной во всех сферах. И даже несмотря на развод, я считаю, что это отличный опыт. Если хочешь чему-то научиться — музыке, фотографии, отношениям — нужно учиться не только в теории, но и на практике. Чем больше практики — тем лучше проведешь работу над ошибками, которые обнаружишь, и добьешься успеха! Социальная сеть, где меня зарегистрировали друзья, изменила всю мою жизнь! Но даже если бы этого не произошло, я бы все равно занималась фотографией. Я даже прошла курсы фотографа в то время, и мой парень подарил мне профессиональную камеру. Получается, я бы в любом случае шла вперед, просто путь был бы совершенно другим. У меня не было изначально мечты стать популярной или заработать деньги. Было самое искреннее желание еще с детства — делать красивые фотографии, оно и руководит мной и по сей день. Мне не важны тренды, я знаю, чего хочу! — В СМИ есть мнение, что вы стали популярной благодаря эффектной внешности и фото, которые показываете в социальных сетях? Согласны с этим? Как к этому относитесь? Смешно, когда из-за сексуальных форм люди включают свое стереотипное мышление, а для тебя это просто искусство. Безусловно, пухлые губы, голубые глаза, светлые волосы, сочная фигура сделали свое дело, но это далеко не главное. Добиться успеха помогает внутренний стержень, дисциплина и крепкий фундамент, который ты сам создаешь. Нужно ставить цель и каждый день идти к ней, несмотря ни на что, а это требует сил и большого труда. — Как вы относитесь к хейту и различным неприятным, иногда непристойным комментариям? Что вам помогает не поддаваться эмоциям? Раньше я плакала от хейта, потом выработался иммунитет. Сейчас смеюсь! Он вызывает эмоции в любом случае, а значит хейт — это классный инструмент. — Ваша личная жизнь не на виду, вы ее стараетесь не афишировать. Почему? Я всегда разделяла личную жизнь и социальные сети. Но о свадьбе и муже все-таки рассказала. Сейчас я свободна и несмотря на то, что внутри я готова к серьезным отношениям, я не тороплюсь вступать в них. Все идет своим чередом. Большой город ольге ближе, но на родину в деревню тянет Фото предоставлено каналом ТНТ — Сейчас живете в Перми или Москве? За что вы любите родной город и столицу? Сейчас живу в основном в Москве, это база, из Москвы удобно летать куда угодно. Здесь больше единомышленников, различные мероприятия на любой вкус. Но даже в Москве я не задерживаюсь надолго, вот думаю попробовать пожить в Дубае, а зимой уехать на Бали или в горы, потому что я люблю кататься на сноуборде. Планов много, хочется жить и работать, делать классный контент, но это очень энергозатратно, поэтому важно, конечно, получать поддержку и отклик от аудитории. Родной город я люблю за душевных и близких людей, с которыми меня связывает многое в жизни, за родные места. Такая ностальгия! А столицу — за сервис, открытость, возможность легко найти единомышленников, за движение, рост и мотивацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

16 сентября на ТНТ состоится премьера шоу «Первые на деревне». Участники реалити были уверены, что поедут в Дубай. Но новой локацией стала обычная деревня, где вместо шестизвездочного отеля — русская изба, а all inclusive — это огород и курятник, сон на ящиках с сеном и уличный душ с холодной водой. Среди участников проекта пермячка — популярный блогер, модель Ольга Абрамович. Мы поговорили с Ольгой о юности, пути к известности, участии в проекте и родном крае. — Ольга, вы родились на севере Пермского края и наверняка знаете, что такое реальная деревня. Опыт на реалити сильно отличается от вашего? Чем? — Конечно, я знаю, что такое деревня. Но, к примеру, я никогда не доила козу, не загоняла кур в курятник, не колола дрова, не готовила гречу в печи и не принимала ледяной душ на улице. Я не знаю, как пахнет навоз. (Смеется). Но я знаю, что такое жить в селе, правда в более комфортных условиях. Максимум, что я делала, это собирала укроп, морковь, томаты и сажала картошку. Реалити сильно отличается от моего опыта «комфортной» жизни в селе. Это вам не шикарный дом со всеми удобствами! Но я даже не могла представить, что мне когда-нибудь придется промывать свои волосы ледяным душем в течение 15 минут. У меня буквально промерзла голова! Человек быстро привыкает ко всему: и к хорошему, и к плохому, в том числе и к жизни без удобств. За время проекта я очень привыкла к нашей деревне, даже не хотела уезжать оттуда. Теперь моя душа рвется поближе к природе и загородной жизни. Кстати, в Перми я тоже жила за городом долгое время, готовила ужины своему бывшему мужу, мне это было в кайф. На удивление я умею хорошо готовить. (Улыбается). — В 15 лет вы покинули малую родину и отправились в Пермь. Почему? Как вы решились на этот шаг? В 15 лет я уехала от родителей. Помню, у меня был дневник, там мы переписывались с подругой. Я писала о том, что не вижу себя в родном городе, что хочу развития, достижения высоких целей, хочу идти только вперед. Тогда мне было 14-15 лет. Я понимала, что здесь я не могу раскрыть весь свой потенциал. Искала смысл жизни, философствовала, как ребенок. Родителям об этом не говорила. Когда в 9-м классе нужно было идти сдавать экзамены, я сказала, что, если мне не разрешат переехать учиться в Пермь, я специально провалю все экзамены. Папа никак не отреагировал, а мама расстроилась. Но потом все успокоились, я сдала экзамены, и меня отправили учиться в колледж в Пермь. Мне было не страшно жить одной в другом городе. У меня такое нутро, мне нужно рисковать, двигаться вперед. Есть во мне какая-то определенная безбашенность. В Перми я сначала жила у бабушки, какой-то далекой родственницы, помогала ей убираться в квартире, ухаживала за ней, готовила еду. Через год родители купили здесь квартиру, и я стала жить одна и больше общаться с друзьями. Я очень быстро влилась в компанию так называемой пермской «золотой молодежи». Это были не только мажоры, но и люди, которые проявляли себя творчески. Я быстро попала в модельное агентство, директор которого меня увидела случайно на съемке. Вскоре меня сделали лицом этого агентства. Я благодарна всем, кого встретила в начале своего пути. Без той поддержки, которую мне дали в Перми, я не была бы настолько уверена в себе. Люди у нас добрые и открытые. Мне говорили: «Оля, ты очень красивая, у тебя все получится, ты классная!». Пермь дала мне очень хороший фундамент. Я попала в тусовку людей, которые чего-то достигли, а не просто прожигали свою жизнь. Когда в детстве кто-то из девочек меня обижал, я приходила домой и плакала. Мама мне говорила: «Оля, жизнь покажет, кто где будет. Не реагируй сейчас на это». Мамина фраза сыграла свою роль. Так и происходит в жизни. Смотри на действия людей, на бэкграунд человека. — Судя по соцсетям, после съемок шоу вы приехали в Пермский край к папе? Часто ли приезжаете на родину? Что вам нравится в деревенской жизни, а что нет? Возможно, черпаете здесь вдохновение или что-то еще? После съемок я полетела в Пермь. Была радость и предвкушение, потому что я год не видела папу. У меня был сумасшедший год. Это «джипси-лайф» — цыганская жизнь. Я встретила парня, сначала мы жили два месяца на Бали, потом три месяца в Сочи, потом в Москве, в Европе, в Париже. Был год на чемоданах, когда не знаешь, что будет через месяц. В таких условиях сложно планировать свою жизнь, сложно развиваться, потому что все получается неорганизованно. Но с другой стороны — это расширяет сознание. Я обожаю ездить туда, где родилась, раз в год. Раньше получалось чаще, но из-за того, что сейчас летаю по всему миру, времени стало не так много. Это такая ностальгия, когда я еду за рулем, до папы. Это трасса моего детства, потому что раньше я обожала ездить с родителями до Перми из нашего села. Это предвкушение чего-то незнакомого. Ты не знаешь, что будет дальше, тебе интересно. И сейчас, когда я еду по этой дороге домой, я ощущаю гордость за себя, за то, что проделала этот путь, не сдалась и нигде с него не сошла. По сути, я возвращаюсь к папе с чувством выполненного долга. Я знаю, что дальше все шаги мне будут даваться еще легче. Допустим, хочу перевезти папу в Пермь или в другое место, я знаю, что уже могу купить участок и дом для него и помогать ему. Я уверена, папа будет гордиться мной, но по-настоящему счастлив он будет не от таких подарков, а когда я встречу своего человека и любовь. Я все еще та маленькая девочка, та Олечка, которая хочет поддержки и защиты, но в ней уже сидит сильный, взрослый, зрелый человек, который может самостоятельно распоряжаться своей жизнью, может помочь родителям. Все смотрят на меня, видят блондинку, которая улыбается, сияет от счастья, а я просто такая внутри. Я улыбаюсь, я легкая, дружелюбная, открытая, искренняя, это я себя сделала, это мой подход к жизни. Многие люди воспринимают это, как инфантильность. Мудрые видят, что стоит за этим. А за этим всегда стоит сильный человек, который сам выбрал такой путь и нужно иметь внутренний стержень, чтобы двигаться по нему. Всегда нужно смотреть вглубь, а не просто на образ человека. Мне важно то место, где я родилась, я этим горжусь. Я приезжаю к маме на кладбище, разговариваю с ней откровенно. Делюсь тем, что у меня внутри, и чего хочу по-настоящему. Прошу где-то помочь, направить меня, дать мне сил пройти через сложные этапы. Как будто получаю защиту и поддержку. Мне сильно этого не хватает. — Ольга, поделитесь, пожалуйста, какие ощущения от проекта «Первые на деревне» на ТНТ? Это Ваше первое «реалити»? Есть ли желание дальше участвовать в подобных шоу? Это было мое первое реалити. Меня раньше приглашали и в шоу «Холостяк», и в другие проекты, но я считала, что мне это не нужно, была замужем — было не до этого. Я в восторге от шоу «Первые на деревне»! Как будто я подсела на стресс и адреналин. Хочу еще! Задумываюсь о «Последнем герое»? Почему нет? (Улыбается). Идея шоу «Первые на деревне» в том, чтобы «перевоспитать» столичных гламурных звезд. Как считаете, изменило ли вас участие в шоу? Какой, на ваш взгляд, посыл проекта? Это очередная переоценка ценностей. В обычной жизни у нас огромное разнообразие всего. Когда живешь, имея такой выбор, ты перестаешь чувствовать вкус настоящей жизни, забываешь про самые важные ценности. Иногда кажется, что ты в гонке, но я стараюсь удерживать баланс в жизни. На проекте произошла трансформация позиционирования себя в обществе — как меня видят люди, то, как я себя ставлю в команде. Попытки мной манипулировать, где-то меня поменять, не будут удачными, потому что я уже сформирована, как личность. — Чем вы сейчас занимаетесь кроме съемок на ТНТ? В каких проектах заняты? Сейчас я работаю над созданием своего бренда, все делаю самостоятельно, с нуля. Конечно, очень хотелось купить себе что-то классное, но я решила инвестировать в развитие. У меня есть опыт удачных инвестиций, которые закрывают мои потребности по сей день. Также делаю апгрейд своего гайда по тренировкам и питанию. Моя подруга тренер, и наш тандем должен приносить пользу людям. — Все отмечают, что вы добились популярности, благодаря социальным сетям. Что нужно, чтобы добиться чего-то реального с помощью соцсетей? Можете дать советы молодым девушкам? Могу дать один совет, который поможет в любом деле — это дисциплина. Я могла бы добиться большего, но мои ставки были не только на карьеру, но и семью. Мне хочется быть полноценной во всех сферах. И даже несмотря на развод, я считаю, что это отличный опыт. Если хочешь чему-то научиться — музыке, фотографии, отношениям — нужно учиться не только в теории, но и на практике. Чем больше практики — тем лучше проведешь работу над ошибками, которые обнаружишь, и добьешься успеха! Социальная сеть, где меня зарегистрировали друзья, изменила всю мою жизнь! Но даже если бы этого не произошло, я бы все равно занималась фотографией. Я даже прошла курсы фотографа в то время, и мой парень подарил мне профессиональную камеру. Получается, я бы в любом случае шла вперед, просто путь был бы совершенно другим. У меня не было изначально мечты стать популярной или заработать деньги. Было самое искреннее желание еще с детства — делать красивые фотографии, оно и руководит мной и по сей день. Мне не важны тренды, я знаю, чего хочу! — В СМИ есть мнение, что вы стали популярной благодаря эффектной внешности и фото, которые показываете в социальных сетях? Согласны с этим? Как к этому относитесь? Смешно, когда из-за сексуальных форм люди включают свое стереотипное мышление, а для тебя это просто искусство. Безусловно, пухлые губы, голубые глаза, светлые волосы, сочная фигура сделали свое дело, но это далеко не главное. Добиться успеха помогает внутренний стержень, дисциплина и крепкий фундамент, который ты сам создаешь. Нужно ставить цель и каждый день идти к ней, несмотря ни на что, а это требует сил и большого труда. — Как вы относитесь к хейту и различным неприятным, иногда непристойным комментариям? Что вам помогает не поддаваться эмоциям? Раньше я плакала от хейта, потом выработался иммунитет. Сейчас смеюсь! Он вызывает эмоции в любом случае, а значит хейт — это классный инструмент. — Ваша личная жизнь не на виду, вы ее стараетесь не афишировать. Почему? Я всегда разделяла личную жизнь и социальные сети. Но о свадьбе и муже все-таки рассказала. Сейчас я свободна и несмотря на то, что внутри я готова к серьезным отношениям, я не тороплюсь вступать в них. Все идет своим чередом. — Сейчас живете в Перми или Москве? За что вы любите родной город и столицу? Сейчас живу в основном в Москве, это база, из Москвы удобно летать куда угодно. Здесь больше единомышленников, различные мероприятия на любой вкус. Но даже в Москве я не задерживаюсь надолго, вот думаю попробовать пожить в Дубае, а зимой уехать на Бали или в горы, потому что я люблю кататься на сноуборде. Планов много, хочется жить и работать, делать классный контент, но это очень энергозатратно, поэтому важно, конечно, получать поддержку и отклик от аудитории. Родной город я люблю за душевных и близких людей, с которыми меня связывает многое в жизни, за родные места. Такая ностальгия! А столицу — за сервис, открытость, возможность легко найти единомышленников, за движение, рост и мотивацию.