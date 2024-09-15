Новый четырехполосный участок откроют на трассе М-5 в Челябинской области

Новый четырехполосный участок трассы М-5 откроют в Ашинском районе Челябинской области в ноябре. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал» 16 сентября.
«Четырехполосный участок на отрезке с 1564 по 1578 километр федеральной автодороги М-5 Челябинск — Москва планируют сдать в ноябре. Сейчас идет монтаж барьерного ограждения и защитных блоков. Также завершается укрепление откосов», — пояснили в пресс-службе организации.
В рамках реконструкции федеральной трассы работы велись со значительным опережением графика. Сдача второго и третьего этапов реконструкции и строительства в горнозаводской зоне, включая обход города Сима, состоится в 2026 году.
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