15 сентября 2024

Новый четырехполосный участок откроют на трассе М-5 в Челябинской области

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, автодорога, реконструкция автодороги
Масштабные работы идут со значительным опережением графика Фото:

Новый четырехполосный участок трассы М-5 откроют в Ашинском районе Челябинской области в ноябре. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал» 16 сентября.

«Четырехполосный участок на отрезке с 1564 по 1578 километр федеральной автодороги М-5 Челябинск — Москва планируют сдать в ноябре. Сейчас идет монтаж барьерного ограждения и защитных блоков. Также завершается укрепление откосов», — пояснили в пресс-службе организации.

В рамках реконструкции федеральной трассы работы велись со значительным опережением графика. Сдача второго и третьего этапов реконструкции и строительства в горнозаводской зоне, включая обход города Сима, состоится в 2026 году.

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Новый четырехполосный участок трассы М-5 откроют в Ашинском районе Челябинской области в ноябре. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал» 16 сентября. «Четырехполосный участок на отрезке с 1564 по 1578 километр федеральной автодороги М-5 Челябинск — Москва планируют сдать в ноябре. Сейчас идет монтаж барьерного ограждения и защитных блоков. Также завершается укрепление откосов», — пояснили в пресс-службе организации. В рамках реконструкции федеральной трассы работы велись со значительным опережением графика. Сдача второго и третьего этапов реконструкции и строительства в горнозаводской зоне, включая обход города Сима, состоится в 2026 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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