Нефтяник из ХМАО спустя полгода понял, что мошенники его обманули на 11 миллионов рублей

Сотрудник нефтяной компании из Сургута (ХМАО) полгода не осознавал, что стал жертвой мошенничества. В апреле он общался с телефонными аферистами, перевел им порядка 11 млн рублей, а в сентябре ему начали звонить коллекторы, сообщила полиция ХМАО.
«В период с 1 по 17 апреля 57-летний сотрудник нефтегазодобывающей организации общался с лже-сотрудником Росфинмониторинга, который убедил его оформить шесть кредитов на общую сумму 10 900 000 рублей и перевести их на „безопасный счёт“. О том, что стал жертвой аферистов, он осознал только в сентябре, когда стали звонить коллекторы», — указано в публикации окружной полиции в telegram-канале.
Мошенники представились нефтянику сотрудниками Росфинмониторинга. Обманом аферисты убедили нефтяника взять кредиты и перевести деньги на их счета. Полиция завела уголовное дело по факту дистанционного мошенничества.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 82-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти миллион рублей, а еще миллион отдала женщине-курьеру. «Пособница» аферистов тоже оказалась их жертвой.
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