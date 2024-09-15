15 сентября 2024
14 сентября 2024

Нефтяник из ХМАО спустя полгода понял, что мошенники его обманули на 11 миллионов рублей

Сотрудник нефтяной компании из Сургута отдал телефонным аферистам 11 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяник из ХМАО узнал, что стал жертвой телефонного мошенничества, через полгода
Нефтяник из ХМАО узнал, что стал жертвой телефонного мошенничества, через полгода Фото:

Сотрудник нефтяной компании из Сургута (ХМАО) полгода не осознавал, что стал жертвой мошенничества. В апреле он общался с телефонными аферистами, перевел им порядка 11 млн рублей, а в сентябре ему начали звонить коллекторы, сообщила полиция ХМАО.

«В период с 1 по 17 апреля 57-летний сотрудник нефтегазодобывающей организации общался с лже-сотрудником Росфинмониторинга, который убедил его оформить шесть кредитов на общую сумму 10 900 000 рублей и перевести их на „безопасный счёт“. О том, что стал жертвой аферистов, он осознал только в сентябре, когда стали звонить коллекторы», — указано в публикации окружной полиции в telegram-канале.

Мошенники представились нефтянику сотрудниками Росфинмониторинга. Обманом аферисты убедили нефтяника взять кредиты и перевести деньги на их счета. Полиция завела уголовное дело по факту дистанционного мошенничества.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 82-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти миллион рублей, а еще миллион отдала женщине-курьеру. «Пособница» аферистов тоже оказалась их жертвой.

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Сотрудник нефтяной компании из Сургута (ХМАО) полгода не осознавал, что стал жертвой мошенничества. В апреле он общался с телефонными аферистами, перевел им порядка 11 млн рублей, а в сентябре ему начали звонить коллекторы, сообщила полиция ХМАО. «В период с 1 по 17 апреля 57-летний сотрудник нефтегазодобывающей организации общался с лже-сотрудником Росфинмониторинга, который убедил его оформить шесть кредитов на общую сумму 10 900 000 рублей и перевести их на „безопасный счёт“. О том, что стал жертвой аферистов, он осознал только в сентябре, когда стали звонить коллекторы», — указано в публикации окружной полиции в telegram-канале. Мошенники представились нефтянику сотрудниками Росфинмониторинга. Обманом аферисты убедили нефтяника взять кредиты и перевести деньги на их счета. Полиция завела уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 82-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти миллион рублей, а еще миллион отдала женщине-курьеру. «Пособница» аферистов тоже оказалась их жертвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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