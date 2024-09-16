16 сентября 2024

Краснодарские хирурги спасли свердловского бойца СВО с гниющими дырами в ногах. Фото

Хирурги сохранили ноги свердловчанину, получившему ранение при штурме в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца, получившего тяжелые ранения, прооперировали (архивное фото) Фото:

Хирурги из Ейска (Краснодарский край) провели операцию свердловскому бойцу, получившему ранения в ходе штурма Дзержинска (ДНР) российскими военными. Солдат с позывным «Круглый» теперь находится на этапе восстановления. Ему оказали необходимую помощь, зашив дыры на ногах, однако пока не удалось прооперировать осколочные ранения в плече. Ранее солдат в беседе с журналистом URA.RU заявил, что мечтает пройти реабилитацию в Екатеринбурге, чтобы восстановиться в близкой ему обстановке.

«Мне зашили гниющие дыры в ногах, и я благодарен хирургам, ведь они фактически спасли мою жизнь. В худшем случае могло начаться заражение с летальным исходом, а в лучшем — я бы мог остаться инвалидом. Каждый день мне делают перевязки. Теперь я уверен, что смогу ходить. Однако не все мои проблемы удалось разрешить, к сожалению», — поделился военный.

Несмотря на все усилия врачей, не все ранения удалось прооперировать. «Я получил осколочные ранения в плечо во время выполнения задания, и теперь функционирование моей руки под вопросом. Боюсь, что у меня вообще перестанет работать рука». По словам бойца, осколки все еще находятся в плече, и пока операция по их извлечению не планируется.

«Я надеялся на перевод в родной Екатеринбург, где мог бы получить полноценную медпомощь и вернуться в строй. Однако мне сообщили, что характер моих ран не подразумевает отправку на Урал. Вместо этого медики из Ейска предлагают реабилитацию в Анапе. Предложение неплохое, но дома было бы лучше — там есть родные, которые смогут позаботиться обо мне при необходимости», — посетовал уралец.

Ранее боец пожаловался журналисту URA.RU на то, что уже несколько месяцев не может получить положенных выплат. Из-за проблем с документами он в течение четырех месяцев получал только оклад в размере 20 тысяч рублей, что привело к тому, что невыплаченная сумма составила 800 тысяч рублей.

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Хирурги из Ейска (Краснодарский край) провели операцию свердловскому бойцу, получившему ранения в ходе штурма Дзержинска (ДНР) российскими военными. Солдат с позывным «Круглый» теперь находится на этапе восстановления. Ему оказали необходимую помощь, зашив дыры на ногах, однако пока не удалось прооперировать осколочные ранения в плече. Ранее солдат в беседе с журналистом URA.RU заявил, что мечтает пройти реабилитацию в Екатеринбурге, чтобы восстановиться в близкой ему обстановке. «Мне зашили гниющие дыры в ногах, и я благодарен хирургам, ведь они фактически спасли мою жизнь. В худшем случае могло начаться заражение с летальным исходом, а в лучшем — я бы мог остаться инвалидом. Каждый день мне делают перевязки. Теперь я уверен, что смогу ходить. Однако не все мои проблемы удалось разрешить, к сожалению», — поделился военный. Несмотря на все усилия врачей, не все ранения удалось прооперировать. «Я получил осколочные ранения в плечо во время выполнения задания, и теперь функционирование моей руки под вопросом. Боюсь, что у меня вообще перестанет работать рука». По словам бойца, осколки все еще находятся в плече, и пока операция по их извлечению не планируется. «Я надеялся на перевод в родной Екатеринбург, где мог бы получить полноценную медпомощь и вернуться в строй. Однако мне сообщили, что характер моих ран не подразумевает отправку на Урал. Вместо этого медики из Ейска предлагают реабилитацию в Анапе. Предложение неплохое, но дома было бы лучше — там есть родные, которые смогут позаботиться обо мне при необходимости», — посетовал уралец. Ранее боец пожаловался журналисту URA.RU на то, что уже несколько месяцев не может получить положенных выплат. Из-за проблем с документами он в течение четырех месяцев получал только оклад в размере 20 тысяч рублей, что привело к тому, что невыплаченная сумма составила 800 тысяч рублей.
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