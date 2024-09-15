В Екатеринбурге сорвался концерт звезды стендапа

Маргарита Родина должна была выступать 23 сентября
В Екатеринбурге отменили выступление участницы шоу «Женский стендап» и второго сезона «Открытый микрофон» Маргариты Родиной. Об этом сообщает Дворец культуры железнодорожников, где должна была пройти встреча.
«Концерт отменен по просьбе организатора. Билеты подлежат возврату по месту приобретения. Благодарим за понимание», — сказано в telegram-канале ДКЖ. Комикесса должна была выступать 23 сентября.
Маргарита Родина занялась стендапом после 35 лет и прославилась как талантливый комик в шоу «Женский стендап». Женщина шутит про детей, свой возраст и личную жизнь.
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