15 сентября 2024

В Екатеринбурге сорвался концерт звезды стендапа

В Екатеринбурге отменили концерт Маргариты Родиной из «Женского стендапа»
© Служба новостей «URA.RU»
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Маргарита Родина должна была выступать 23 сентября
Маргарита Родина должна была выступать 23 сентября Фото:

В Екатеринбурге отменили выступление участницы шоу «Женский стендап» и второго сезона «Открытый микрофон» Маргариты Родиной. Об этом сообщает Дворец культуры железнодорожников, где должна была пройти встреча.

«Концерт отменен по просьбе организатора. Билеты подлежат возврату по месту приобретения. Благодарим за понимание», — сказано в telegram-канале ДКЖ. Комикесса должна была выступать 23 сентября.

Маргарита Родина занялась стендапом после 35 лет и прославилась как талантливый комик в шоу «Женский стендап». Женщина шутит про детей, свой возраст и личную жизнь.

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В Екатеринбурге отменили выступление участницы шоу «Женский стендап» и второго сезона «Открытый микрофон» Маргариты Родиной. Об этом сообщает Дворец культуры железнодорожников, где должна была пройти встреча. «Концерт отменен по просьбе организатора. Билеты подлежат возврату по месту приобретения. Благодарим за понимание», — сказано в telegram-канале ДКЖ. Комикесса должна была выступать 23 сентября. Маргарита Родина занялась стендапом после 35 лет и прославилась как талантливый комик в шоу «Женский стендап». Женщина шутит про детей, свой возраст и личную жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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