Жительница ХМАО попала на операционный стол из-за самолечения простуды

Молодая женщина из ХМАО затянула с лечением простуды и получила осложнение на сердце — бактериальный эндокардит (инфекционное заражение сердечного клапана). Врачи Сургутского кардиоцентра сделали пациентке операцию, заменив пораженную часть органа механическим аналогом.
«История 30-летней пациентки началась довольно банально — высокая температура, самолечение, позднее обращение за помощью к врачам-инфекционистам. Как итог — бактериальный эндокардит и сложная операция по протезированию митрального клапана: пораженный сердечный клапан заменили механическим», — сообщила в своем telegram-канале главврач кардиоцентра Ирина Урванцева.
Операцию выполнили заведующий кардиохирургическим отделением Дмитрий Ковальчук и сердечно-сосудистый хирург Александр Медведев. После оперативного вмешательства пациентка прошла два этапа реабилитации. Сейчас врачи наблюдают за ее выздоровлением амбулаторно.
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