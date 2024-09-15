15 сентября 2024
14 сентября 2024

Жительница ХМАО попала на операционный стол из-за самолечения простуды

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи ХМАО сделали операцию на сердце пациентке, которая пыталась самостоятельно вылечить простуду
Врачи ХМАО сделали операцию на сердце пациентке, которая пыталась самостоятельно вылечить простуду Фото:

Молодая женщина из ХМАО затянула с лечением простуды и получила осложнение на сердце — бактериальный эндокардит (инфекционное заражение сердечного клапана). Врачи Сургутского кардиоцентра сделали пациентке операцию, заменив пораженную часть органа механическим аналогом. 

«История 30-летней пациентки началась довольно банально — высокая температура, самолечение, позднее обращение за помощью к врачам-инфекционистам. Как итог — бактериальный эндокардит и сложная операция по протезированию митрального клапана: пораженный сердечный клапан заменили механическим», — сообщила в своем telegram-канале главврач кардиоцентра Ирина Урванцева.

 Операцию выполнили заведующий кардиохирургическим отделением Дмитрий Ковальчук и сердечно-сосудистый хирург Александр Медведев. После оперативного вмешательства пациентка прошла два этапа реабилитации. Сейчас врачи наблюдают за ее выздоровлением амбулаторно. 

Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО вернули возможность ходить девочке с онкологией. Ей удалили опухоль, которая сдавливала спинной мозг.

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Молодая женщина из ХМАО затянула с лечением простуды и получила осложнение на сердце — бактериальный эндокардит (инфекционное заражение сердечного клапана). Врачи Сургутского кардиоцентра сделали пациентке операцию, заменив пораженную часть органа механическим аналогом.  «История 30-летней пациентки началась довольно банально — высокая температура, самолечение, позднее обращение за помощью к врачам-инфекционистам. Как итог — бактериальный эндокардит и сложная операция по протезированию митрального клапана: пораженный сердечный клапан заменили механическим», — сообщила в своем telegram-канале главврач кардиоцентра Ирина Урванцева.  Операцию выполнили заведующий кардиохирургическим отделением Дмитрий Ковальчук и сердечно-сосудистый хирург Александр Медведев. После оперативного вмешательства пациентка прошла два этапа реабилитации. Сейчас врачи наблюдают за ее выздоровлением амбулаторно.  Ранее URA.RU писало, что врачи ХМАО вернули возможность ходить девочке с онкологией. Ей удалили опухоль, которая сдавливала спинной мозг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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