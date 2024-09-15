15 сентября 2024
14 сентября 2024

Врачи ХМАО вернули девочке с онкологией возможность ходить

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи ХМАО вернули девочке с онкологией возможность ходить
Врачи ХМАО вернули девочке с онкологией возможность ходить Фото:

Медицинские специалисты ХМАО восстановили способность ходить у маленькой пациентки, страдающей от онкологического заболевания. Они удалили девочке опухоль, которая сдавливала спинной мозг. 

«После жалоб девочки на боли в спине и быструю утомляемость врачи сделали пациентке МРТ грудного отдела позвоночника и обнаружили объемное образование, сдавливающее спиной мозг. Врачи Сургутской травматологической больницы провели операцию по частичному удалению опухоли. Через два месяца после операции к ребенку начала возвращаться чувствительность ног, улучшилась двигательная активность», — сообщил сайт Департамента здравоохранения ХМАО.

У девочки обнаружили лимфому Беркитта четвертой стадии. После операции ребенок проходил длительную реабилитацию. С помощью врачей и родителей пациентка ежедневно выполняла упражнения, научилась держать свое тело, вставать с помощью ходунков. В настоящее время девочка начала передвигаться самостоятельно. Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы контролируют состояние юной пациентки.

Ранее URA.RU писало, что нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска вернули речь пациентке с онкологией.  Они удалили пациентке опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга.

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Медицинские специалисты ХМАО восстановили способность ходить у маленькой пациентки, страдающей от онкологического заболевания. Они удалили девочке опухоль, которая сдавливала спинной мозг.  «После жалоб девочки на боли в спине и быструю утомляемость врачи сделали пациентке МРТ грудного отдела позвоночника и обнаружили объемное образование, сдавливающее спиной мозг. Врачи Сургутской травматологической больницы провели операцию по частичному удалению опухоли. Через два месяца после операции к ребенку начала возвращаться чувствительность ног, улучшилась двигательная активность», — сообщил сайт Департамента здравоохранения ХМАО. У девочки обнаружили лимфому Беркитта четвертой стадии. После операции ребенок проходил длительную реабилитацию. С помощью врачей и родителей пациентка ежедневно выполняла упражнения, научилась держать свое тело, вставать с помощью ходунков. В настоящее время девочка начала передвигаться самостоятельно. Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы контролируют состояние юной пациентки. Ранее URA.RU писало, что нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска вернули речь пациентке с онкологией.  Они удалили пациентке опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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