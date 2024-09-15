Врачи ХМАО вернули девочке с онкологией возможность ходить

Медицинские специалисты ХМАО восстановили способность ходить у маленькой пациентки, страдающей от онкологического заболевания. Они удалили девочке опухоль, которая сдавливала спинной мозг.
«После жалоб девочки на боли в спине и быструю утомляемость врачи сделали пациентке МРТ грудного отдела позвоночника и обнаружили объемное образование, сдавливающее спиной мозг. Врачи Сургутской травматологической больницы провели операцию по частичному удалению опухоли. Через два месяца после операции к ребенку начала возвращаться чувствительность ног, улучшилась двигательная активность», — сообщил сайт Департамента здравоохранения ХМАО.
У девочки обнаружили лимфому Беркитта четвертой стадии. После операции ребенок проходил длительную реабилитацию. С помощью врачей и родителей пациентка ежедневно выполняла упражнения, научилась держать свое тело, вставать с помощью ходунков. В настоящее время девочка начала передвигаться самостоятельно. Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы контролируют состояние юной пациентки.
Ранее URA.RU писало, что нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска вернули речь пациентке с онкологией. Они удалили пациентке опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга.
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