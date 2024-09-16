Агрессивный глухарь напал на биолога под Петербургом

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В Приозерском районе Ленинградской области глухарь-драчун напал на биолога
В Приозерском районе Ленинградской области глухарь-драчун напал на биолога Фото:

В Ленинградской области биолог Павел Глазков столкнулся с необычным агрессивным поведением глухаря. Инцидент произошел в Приозерском районе, когда птица напала на специалиста, охраняя свою территорию.

«Глухарь, охраняя свою территорию, нападает даже на человека — то есть на меня!» — заявил сам Глазков в своем telegram-канале. Он отметил, что подобное поведение птицы — очень редкое явление в природе. Биолог также добавил, что подобные случаи известны в Финляндии и Швеции, а в России — единичные в Сибири и на Урале.

Павел Глазков поделился, что встречался с агрессивными глухарями ранее — в 2018 году в Челябинской области и в текущем году в Ленинградской области. Он отметил, что обычно глухарь является осторожной птицей, которая предпочитает улетать при приближении опасности.

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В Ленинградской области биолог Павел Глазков столкнулся с необычным агрессивным поведением глухаря. Инцидент произошел в Приозерском районе, когда птица напала на специалиста, охраняя свою территорию. «Глухарь, охраняя свою территорию, нападает даже на человека — то есть на меня!» — заявил сам Глазков в своем telegram-канале. Он отметил, что подобное поведение птицы — очень редкое явление в природе. Биолог также добавил, что подобные случаи известны в Финляндии и Швеции, а в России — единичные в Сибири и на Урале. Павел Глазков поделился, что встречался с агрессивными глухарями ранее — в 2018 году в Челябинской области и в текущем году в Ленинградской области. Он отметил, что обычно глухарь является осторожной птицей, которая предпочитает улетать при приближении опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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