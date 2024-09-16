Кремль ответил URA.RU на вопрос о скандальном видео, по которому Белоусов начал разбирательства

Кремль отреагировал на видео с бойцами Гудвин и Эрнест о коррупции в войсках
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле прокомментировали видео, из-за которого озадачился Белоусов
В Кремле прокомментировали видео, из-за которого озадачился Белоусов Фото:

В Кремле считают прерогативой Министерства обороны оценку информации, которую изложили бойцы с позывными Эрнест и Гудвин и которая была распространена в минувшие выходные. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, глава оборонного ведомства Андрей Белоусов уже дал необходимые поручения на этот счет.

«Это тема, которая касается Минобороны. Знаю, что министр уже дал необходимые поручения», — отметил Песков.

В минувшие выходные было распространено видео, на котором бойцы с позывными Эрнест и Гудвин рассказали о расформировании своего подразделения, работавшего с беспилотниками. Военнослужащие рассказали о фактах коррупции и некомпетентности со стороны командиров своего подразделения. Оба бойца были из операторов БПЛА переведены в штурмовики и отправлены на линию боевого соприкосновения. В видео военный с позывным Гудвин сказал, что запись будет обнародована в случае его гибели.

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В Кремле считают прерогативой Министерства обороны оценку информации, которую изложили бойцы с позывными Эрнест и Гудвин и которая была распространена в минувшие выходные. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, глава оборонного ведомства Андрей Белоусов уже дал необходимые поручения на этот счет. «Это тема, которая касается Минобороны. Знаю, что министр уже дал необходимые поручения», — отметил Песков. В минувшие выходные было распространено видео, на котором бойцы с позывными Эрнест и Гудвин рассказали о расформировании своего подразделения, работавшего с беспилотниками. Военнослужащие рассказали о фактах коррупции и некомпетентности со стороны командиров своего подразделения. Оба бойца были из операторов БПЛА переведены в штурмовики и отправлены на линию боевого соприкосновения. В видео военный с позывным Гудвин сказал, что запись будет обнародована в случае его гибели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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