В челябинском минздраве сообщили о состоянии учеников, пострадавших при нападении

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили о состоянии учеников и учителя, которые пострадали в ходе нападения в школе №68. В пресс-службе министерства отметили, что двое из четырех пострадавших в оперативном лечении не нуждаются.
«Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребенок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области.
Нападение произошло утром 16 сентября. 13-летний школьник пришел в школу с молотком, ножом и пистолетом. Он вошел в класс, где начал избивать одноклассников. За детей вступилась учитель, которой подросток также нанес ранения. Сейчас по факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
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