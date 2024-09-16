В челябинском минздраве сообщили о состоянии учеников, пострадавших при нападении

Челябинский минздрав: один из пострадавших детей экстренно взят в операционную

16 сентября 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

После нападения пострадавших экстренно госпитализировали из школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили о состоянии учеников и учителя, которые пострадали в ходе нападения в школе №68. В пресс-службе министерства отметили, что двое из четырех пострадавших в оперативном лечении не нуждаются. «Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребенок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. Нападение произошло утром 16 сентября. 13-летний школьник пришел в школу с молотком, ножом и пистолетом. Он вошел в класс, где начал избивать одноклассников. За детей вступилась учитель, которой подросток также нанес ранения. Сейчас по факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили о состоянии учеников и учителя, которые пострадали в ходе нападения в школе №68. В пресс-службе министерства отметили, что двое из четырех пострадавших в оперативном лечении не нуждаются. «Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребенок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. Нападение произошло утром 16 сентября. 13-летний школьник пришел в школу с молотком, ножом и пистолетом. Он вошел в класс, где начал избивать одноклассников. За детей вступилась учитель, которой подросток также нанес ранения. Сейчас по факту произошедшего возбуждены уголовные дела.