В челябинском минздраве сообщили о состоянии учеников, пострадавших при нападении

Челябинский минздрав: один из пострадавших детей экстренно взят в операционную
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Нападение в школе. Челябинск
После нападения пострадавших экстренно госпитализировали из школы Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили о состоянии учеников и учителя, которые пострадали в ходе нападения в школе №68. В пресс-службе министерства отметили, что двое из четырех пострадавших в оперативном лечении не нуждаются.

«Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребенок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области.

Нападение произошло утром 16 сентября. 13-летний школьник пришел в школу с молотком, ножом и пистолетом. Он вошел в класс, где начал избивать одноклассников. За детей вступилась учитель, которой подросток также нанес ранения. Сейчас по факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

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В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили о состоянии учеников и учителя, которые пострадали в ходе нападения в школе №68. В пресс-службе министерства отметили, что двое из четырех пострадавших в оперативном лечении не нуждаются. «Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребенок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. Нападение произошло утром 16 сентября. 13-летний школьник пришел в школу с молотком, ножом и пистолетом. Он вошел в класс, где начал избивать одноклассников. За детей вступилась учитель, которой подросток также нанес ранения. Сейчас по факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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