В ХМАО ввели новые льготы для оленеводов

Оленеводы ХМАО получат дополнительные льготы в рамках региональной программы поддержки. Окружные власти сообщают, что фермерам предоставляют ряд субсидий, а также гранты на реализацию стартапов.
«В программу развития агропромышленного комплекса Югры включены субсидии на содержание поголовья оленей, строительство сельскохозяйственных объектов, объектов переработки продукции, приобретение мобильных боен, приобретение средств механизации, сельскохозяйственной техники и оборудования. Также в целях поддержки оленеводы могут претендовать на грант „Агростартап“ для начинающих фермеров», — указано в публикации на официальном сайте правительства Югры.
Оленеводческие компании могут рассчитывать на поддержку в форме вкладов в имущество без увеличения уставного капитала. Такие льготы предусмотрены для Казымской и Саранпаульской оленеводческих компаний.
Ранее URA.RU писало, что оленеводы Березовского района ХМАО жаловались на низкие цены, по которым им приходится сдавать мясо. Губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с ними во время визита в муниципалитет.
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