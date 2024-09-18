Свердловский губернатор Куйвашев впечатлил новичка в команде Мишустина: регион получит миллиарды

Минпромторг РФ подключился к расширению площадки для производства «Байкалов»

18 сентября 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

В «Титановую долину» Куйвашев с Алихановым (на фото) ездили еще в июле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов поддержал просьбу свердловского губернатора Евгения Куйвашева по расширению площадей Уральского завода гражданской авиации, где делают самолеты «Байкал». На это может указывать его публичный комментарий в интервью «России-24». Как отмечают источники URA.RU, речь может идти об открытии льготной кредитной линии для строительства новых корпусов УзГА в ОЭЗ «Титановая долина». «В следующем году у нас должна быть завершена сертификация нашим подрядчиком (УзГА) двигателя и винта „Байкала“. И сертификация самого самолета полностью должна быть завершена в 2026 году […] Дальше — вопрос создания нормального поточного большого производства. Потому что те мощности, которые сейчас есть у завода, они, конечно, недостаточны для того прогнозируемого спроса, который мы видим только исключительно для Севера и для Дальнего Востока», — заявил Алиханов. По словам осведомленного источника агентства, речь идет об открытии льготной кредитной линии на шесть млрд рублей для строительства новых корпусов УзГА на площадке «Уктус» в «Титановой долине» площадью 46 тысяч квадратных метров. Этот вопрос Куйвашев с Алихановым обсуждали во время июльской встречи, когда министр приезжал на «Иннопром» — прямо на УзГА. Там же губернатор и озвучил просьбу помочь со строительством новых площадей, потому что изыскать средства в областном бюджете не получится, учитывая высокие процентные ставки. На Уктусе уже открыли два корпуса, в одном из которых собирают самолеты «Ладога» и «Байкал», в декабре планируется открыть еще один. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов поддержал просьбу свердловского губернатора Евгения Куйвашева по расширению площадей Уральского завода гражданской авиации, где делают самолеты «Байкал». На это может указывать его публичный комментарий в интервью «России-24». Как отмечают источники URA.RU, речь может идти об открытии льготной кредитной линии для строительства новых корпусов УзГА в ОЭЗ «Титановая долина». «В следующем году у нас должна быть завершена сертификация нашим подрядчиком (УзГА) двигателя и винта „Байкала“. И сертификация самого самолета полностью должна быть завершена в 2026 году […] Дальше — вопрос создания нормального поточного большого производства. Потому что те мощности, которые сейчас есть у завода, они, конечно, недостаточны для того прогнозируемого спроса, который мы видим только исключительно для Севера и для Дальнего Востока», — заявил Алиханов. По словам осведомленного источника агентства, речь идет об открытии льготной кредитной линии на шесть млрд рублей для строительства новых корпусов УзГА на площадке «Уктус» в «Титановой долине» площадью 46 тысяч квадратных метров. Этот вопрос Куйвашев с Алихановым обсуждали во время июльской встречи, когда министр приезжал на «Иннопром» — прямо на УзГА. Там же губернатор и озвучил просьбу помочь со строительством новых площадей, потому что изыскать средства в областном бюджете не получится, учитывая высокие процентные ставки. На Уктусе уже открыли два корпуса, в одном из которых собирают самолеты «Ладога» и «Байкал», в декабре планируется открыть еще один.